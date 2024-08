Dit zijn de technologie trends in de gezondheidszorg van 2024

Technologie neemt de wereld over in elke sector, in de gezondheidszorg wordt er ook steeds vaker technologie gebruikt. Ben jij benieuwd naar de laatste trends in de gezondheidszorg? Lees dan zeker even verder!

Technologie

Je zult waarschijnlijk denken dat de zorg geen technologie nodig heeft, maar dit is niet het geval. De zorg heeft in het meeste werk wat ze doen inderdaad geen technologie nodig, maar toch kunnen ze technologie inzetten om alle informatie over bijvoorbeeld patiënten op te slaan. Denk aan wanneer iemand is ingecheckt en wanneer iemand weer is uitgecheckt. Deze informatie moet via systemen worden opgeslagen zodat deze informatie niet zomaar verloren kan gaan. Je kunt bijvoorbeeld denken aan software voor kwaliteitsmanagementsysteem zorg. Bij kwaliteitsmanagement hebben we het over het systeem binnen een organisatie dat ervoor moet zorgen dat de kwaliteit hoog blijft. Binnen een organisatie zijn er vaak maar een paar mensen die de kwaliteitsnormen vaststellen. Het kwaliteitsmanagementsysteem zorgt in makkelijke taal ervoor dat deze normen worden toegepast en gecontroleerd.

Risicomanagement

Risicomanagement is het identificeren, analyseren, evalueren en het op gestructureerde wijze het zoveel mogelijk verminderen van de risico’s. Een risicomanagement zorg systeem in de zorgsector is belangrijker dan de meeste sectoren. Dat komt door de lastige zorgactiviteiten en de gevoeligheid van patiëntinformatie. Risico’s in de zorg kunnen van alles zijn zoals medische fouten. Effectief risicomanagement helpt zorginstellingen, niet alleen om patiënten beter te beschermen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren, maar ook om aan de regels te houden. Daarom is het dus extra belangrijk dat risico’s via speciaal gemaakte technologie voor de zorg zo spoedig mogelijk worden herkend en daardoor zo snel mogelijk oplossingen bedacht kunnen worden.

Veranderingen

Het is net zoals in elke sector even wennen wanneer er een grote verandering gemaakt wordt, een nieuw systeem implementeren in de zorg wordt ook gezien als een grote verandering. De werknemers moeten weten hoe ze deze systemen kunnen gebruiken, de zorgsector is erg divers qua werknemers. Het is daarom belangrijk voordat deze systemen per direct worden geïmplementeerd dat er eerst demo’s worden aangevraagd zodat de werknemers de systemen kunnen verkennen, dit zal de verandering een heel stuk minder drastisch maken. Een andere oplossing zou kunnen zijn om een training te geven. Zo kan bijvoorbeeld iemand van het bedrijf die de systemen maken de training geven of kan een werknemer die de demo eerder gekregen heeft de training geven. Het is erg goed dat de zorg technologie implementeert, de zorg is een van de belangrijkste sectoren. Een kleine fout in de zorgsector kan erg slecht aflopen, daarom moeten de systemen erg betrouwbaar zijn.