3x tips hoe je met jouw smart home energie en gas kunt besparen

Apparaten die je met jouw telefoon kunt bedienen, worden steeds populairder. Al die slimme apparaten kunnen jouw huis omtoveren tot een smart home. Een smart home kan ervoor zorgen dat je jouw apparaten eenvoudiger kunt bedienen, maar dat je ook energie kunt besparen. Hieronder hebben we een aantal tips voor je opgesomd waarmee je energie en gas kunt besparen met jouw smart home.

Tip 1: Stel timers in

Met slimme apparaten kun je vaak timers instellen in de bijbehorende app. Met een timer kun je ervoor zorgen dat de apparaten pas op een bepaald tijdstip aangaan. Zo voorkom je dat de apparaten niet continu aan hoeven te staan, en daardoor veel energie verbruiken. Je kunt bijvoorbeeld een timer instellen voor de lampen. Je kunt dan instellen dat de lampen aan moeten gaan als het donker begint te worden, zoals om acht uur in de avond, en niet dat je de hele dag de lampen aan hoeft te hebben. Hiermee kun je flink wat energie besparen, en dus ook besparen in jouw portemonnee.

Tip 2: Doe de verwarming later aan

Laat jij de hele dag de verwarming aan staan? Dat kan natuurlijk anders, want hiermee verbruik je veel gas. Dit is natuurlijk zonde voor het milieu, maar ook voor jouw portemonnee. Je kunt met een slimme thermostaat ervoor zorgen dat jouw verwarming pas aanslaat op een bepaald moment. Dit kun je dan vaak bedienen met jouw telefoon, maar je kunt er vaak ook voor kiezen dat je een tijdstip door kunt geven waarop de verwarming aan moet gaan.

Tip 3: Doe de apparaten aan als je stroom opwekt

Heb je zonnepanelen op het dak van jouw woning liggen? Dan is het slim om eens goed op je verbruik te letten. Je kunt namelijk jouw apparaten aanzetten als de zonnepanelen veel stroom opwekken, zodat je geen stroom hoeft af te nemen van de energieleverancier. Dit kun je vervolgens weer combineren met jouw smart home-apparaten. Zet bijvoorbeeld de wasmachine aan via jouw telefoon wanneer de zon schijnt, of laat de vaatwasser draaien op het tijdstip dat de zonnepanelen genoeg opwekken.

Sluit een passend energiecontract af

Met een eigen huis moet je ook een energiecontract afsluiten. Het is belangrijk dat dit energiecontract past bij jouw wensen en verbruik. Heb je bijvoorbeeld zonnepanelen en wil je hiermee zo veel mogelijk zelf energie verbruiken, dan is het ook belangrijk dat het energiecontract hierop aansluit. Bovendien wil je natuurlijk zo voordelig mogelijk gebruik maken van het gas en stroom. Bij energie afsluiten is het dus belangrijk om op dit soort zaken te letten.

Daarnaast is het ook belangrijk dat je je verdiept in de verschillende soorten contracten die je kunt afsluiten. Wat past het beste bij jouw smart home? Zo kun je vaak kiezen tussen een variabel en een vast contract. Bij een vast contract sluit je voor een jaar of een aantal jaren een contract af met dezelfde tarieven. Gedurende dit hele contract betaal je dus altijd dezelfde tarieven voor gas en stroom. Je weet dus met een vast contract waar je aan toe bent. Bij een variabel energiecontract is dit juist andersom: de tarieven kunnen namelijk tussendoor veranderen. Het kan dus zijn dat de tarieven omhoog gaan, maar natuurlijk ook naar beneden. Waar je bij een vast contract wel voor een bepaalde tijd een contract afsluit, is dat bij een variabel contract niet het geval. Het voordeel hiervan is, is dat het contract gewoon maandelijks opzegbaar is. Houd hierbij wel rekening met de opzegtermijn. Een vast en variabel contract hebben dus zo beide hun voordelen: ontdek wat voor jou het beste is en waar je het meeste mee kunt besparen.