Programmeren kan je zelf, met Arduino

Heb je zelf wel eens iets willen programmeren, zodat je de ledverlichting in je huis kan controleren? Of heb je groene vingers en wil je een geautomatiseerd irrigatiesysteem maken voor je moestuin? Dat kan en het is dankzij de Arduino starter kit voor iedereen weggelegd. Met simpele, doeltreffende programma’s kun je van alles en nog wat doen. Van het ontwerpen van je eigen ruimteschip controlepaneel tot aan een speciaal slot voor je deur die alleen opent bij de juiste combinatie.

Wat is Arduino?

Arduino is een open-source platform dat bestaat uit hardware en software, ontworpen om zelf eenvoudige elektronische projecten te ontwikkelen. Het platform bestaat uit een microcontroller-bord en een bijbehorende ontwikkelomgeving (Arduino IDE) waarmee je code kunt schrijven en uploaden naar het bord. Vanuit het bord kun je dan je eigen programma daadwerkelijk gebruiken, aangezien je de microcontrollers zelf geprogrammeerd hebt om verschillende taken uit te voeren. Dit kan uiteenlopen van het aansturen van verlichting tot aan een digitale, kleurrijke zandloper. Er is heel veel mee mogelijk.

Speciaal voor beginners

Heb je kennis van programmeren nodig om met Arduino aan de slag te gaan? Het is altijd nuttig als je enige kennis hebt van het schrijven van programma’s, maar niet noodzakelijk om met Arduino aan de gang te gaan. Voor wie nog niet eerder geprogrammeerd heeft, is het goed om met de starter kit te beginnen. Dit bevat alles wat je nodig hebt om al heel veel verschillende projecten te kunnen voltooien. Programmeer je eigen theremin instrument en speel zelf het thema van Star Trek, mix kleuren met een lamp of laat anderen raden hoe jij je voelt door middel van een serie aan aanwijzingen. Het zijn allemaal leuke projecten die je helpen meer te leren over het werken met Arduino.

Daarnaast zijn er nog veel meer leuke tutorials, handleidingen en voorbeeldcodes beschikbaar, waardoor het leren programmeren met Arduino eenvoudig en vooral heel leuk is. Laat vervolgens je eigen creativiteit erop los en bedenk de leukste toepassingen. Mocht je er dan, ondanks duidelijke beschrijvingen en dergelijke, toch niet uitkomen, weet dan dat er een hele community is waar Arduino-gebruikers vragen kunnen stellen aan elkaar.

Eenvoudige programmeertaal

Het fijne aan Arduino is dat het een eenvoudige programmeertaal bevat, genaamd Arduino IDE (Integrated Development Environment). De programmeertaal is gebaseerd op de C/C++ programmeertaal uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Daarnaast maakt Arduino gebruik van zogeheten visuele programmeertools, zoals Tinkercad, waarmee je door middel van ‘drag-and-drop’ je programmastukjes aan elkaar kan plakken. Naarmate je meer leert, kun je met deze eenvoudige tools steeds complexere codes schrijven om je projecten verder te ontwikkelen.

Snel aan de slag

Zin om aan de slag te gaan? Het leuke aan Arduino is dat het je vooral lekker snel leuke projecten laat ontwikkelen. Zo bevat de software vooraf gedefinieerde bibliotheken vol voorbeelden die je kan gebruiken om te starten met programmeren. Deze kant-en-klare recepten hoef je alleen hier en daar van verschillende ingrediënten te voorzien om er weer iets nieuws van te maken.

Toffe projecten om zelf te programmeren

Er zijn al verschillende leuke toepassingen besproken waar je Arduino voor kan gebruiken. Met deze hardware en software kun je een breed scala aan projecten realiseren, zoals:

– automatisering voor bijvoorbeeld verlichting, gebruik van apparaten en dus het eerder genoemde irrigatiesysteem voor de tuin;

– robotica: Arduino is een populaire keuze voor het bouwen en programmeren van robots, van eenvoudige bewegende modellen tot geavanceerdere robots die complexe taken kunnen uitvoeren;

– kunst: maak interactieve kunstwerken die reageren op beweging, geluid of andere stimuli;

– prototyping: ideaal voor ingenieurs en ontwerpers want Arduino is een handig hulpmiddel om snel prototypes van nieuwe producten of ideeën te ontwikkelen.

Bouw je eigen weerstation, radar, een led lichtkrant of motortje en ontdek de vele mogelijkheden die dit systeem te creëren zijn.

Starter kit

Als je net wil gaan beginnen met Arduino en niet precies weet wat je wil gaan maken, dan is een starter kit heel fijn om te hebben. Een dergelijke kit bevat alles wat je namelijk nodig hebt voor al een heel scala aan grappige, toffe en bijzondere projecten. Een kit bevat een project boek wat stap voor stap uitlegt wat je moet doen, verschillende lampjes, motortjes, bedrading, sensoren (bijvoorbeeld voor beweging, aanraking en licht), het programmeerbord en nog veel meer. Naast het boek heb je vervolgens toegang tot de software, waar je met de code aan de gang gaat. Arduino is een veelzijdig en toegankelijk platform waarmee je allerlei elektronica-projecten kunt bouwen en programmeren, zelfs als je weinig tot geen ervaring hebt met programmeren. En dankzij de starter kit bouw je al snel zelf de leukste programma’s die je vervolgens met de hardware tot leven brengt. Wat ga jij als eerste programmeren?