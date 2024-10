Titanium onderscheidt zich als een cruciaal metaal in high-tech industrieën, dankzij de uitzonderlijke sterkte-gewicht verhouding. Het wordt breed ingezet in diverse sectoren vanwege zijn unieke eigenschappen. Dit artikel belicht het belang van titanium en zijn toepassingen.

Historie en ontdekking van Titanium

Ontdekt in 1791 door William Gregor, en benoemd naar de Titanen uit de Griekse mythologie, is titanium bekend om zijn robuuste eigenschappen. Het Kroll proces, ontwikkeld in 1932, maakt de commerciële productie van 99.9% zuiver titanium mogelijk, een standaard die vandaag de dag nog steeds gebruikt wordt.

Toepassingen van Titanium

Vanaf de jaren ’50 en ’60 is titanium essentieel voor militaire doeleinden en tegenwoordig is het onmisbaar in meerdere markten. Het wordt gebruikt in de lucht- en ruimtevaart, chemische en petrochemische industrie, de automobielsector, landbouw, medische sector, telecommunicatie en luxegoederen.

Eigenschappen en voordelen van Titanium

Titanium is niet alleen sterk en licht, maar ook corrosiebestendig en niet-magnetisch met beperkte elektrische en thermische geleiding. Deze eigenschappen maken het bijzonder geschikt voor high-tech toepassingen, zoals in de semiconductor industrie en voor medische implantaten, waar bio compatibiliteit cruciaal is.

Titaniumlegeringen

Titanium is beschikbaar in verschillende legeringen en vormen, waaronder staven, platen, buizen, draden, folies en kokers. Een populaire legering is Titanium Grade 5 (Ti6Al4V), die drie keer sterker is dan Grade 2 en uitgebreid wordt gebruikt in de luchtvaartindustrie.

Medische toepassingen van Titanium

In de medische sector is Titanium Grade 23 (ELI) van bijzondere waarde vanwege zijn hoge zuiverheid, die rek in het materiaal toelaat zonder te breken en infectierisico’s minimaliseert. Deze legering, gelijk aan Grade 5 maar met verbeterde eigenschappen, wordt vaak gebruikt voor medische implantaten.

Conclusie

Titanium blijft een onmisbaar element in tal van toepassingen. Voor meer informatie over de beschikbaarheid van verschillende titaniumlegeringen, kunt u contact opnemen met Metel via telefoon of email. Metel is uw deskundige partner in het leveren van hoogwaardig titanium voor al uw toepassingen.