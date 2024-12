Zo ziet de uitvaart van de toekomst er (waarschijnlijk) uit

Denk je aan branches waarin technologische innovaties van groot belang zijn, dan denk je waarschijnlijk niet zo snel aan de uitvaartbranche. Toch maakt deze sector ook een interessante revolutionaire ontwikkeling door. Denk aan het groeiende milieubewustzijn onder consumenten en de opkomst van allerlei technologieën waardoor deze branche langzaam maar zeker verandert.

Je kunt je daarom vast wel voorstellen dat de uitvaart van de toekomst er net iets anders uit gaat zien dan wat we momenteel gewend zijn. Zo is er meer vraag naar duurzame alternatieven voor de traditionele uitvaart en vullen we onze wensen voor de begrafenis verzekering anders in, omdat onze persoonlijke behoeften anders zijn. In dit artikel gaan we dieper in op hoe de uitvaart van de toekomst eruit zal gaan zien met behulp van diverse trends en technieken.

Duurzame uitvaartmethoden worden mogelijk gemaakt door technologische innovaties

Kijken we naar de uitvaart van de toekomst, dan zien we in ieder geval dat er meer vraag en aanbod zal zijn op het gebied van duurzame uitvaartmethoden. Wat veel mensen niet weten, is dat de traditionele uitvaartopties zoals cremeren en begraven niet erg milieubewust zijn. Nu steeds meer mensen duurzamer willen leven en ook na hun dood nog een steentje bij willen dragen aan een betere wereld, zijn ze vaker op zoek naar duurzame alternatieven voor deze traditionele methoden. Hierbij zijn er twee duurzame opties die op het moment erg interessant zijn voor de toekomst: resomeren en cryomeren; twee duurzame manieren van lijkbezorging.

Resomeren betreft een watercrematie waarbij water en alkali gebruikt worden om het lichaam van een overledene op een natuurlijke manier af te breken. Het grote voordeel van dit proces is dat het veel minder energie kost dan bijvoorbeeld cremeren en dat er geen schadelijke stoffen vrijkomen bij het proces (zoals CO2 en kwik). Bij cryomeren wordt het lichaam gevriesdroogd en in kleine deeltjes omgezet tot een poeder. Het poeder dat hierbij overblijft, is biologisch afbreekbaar en kan worden opgenomen in/door de natuur. Ook dit proces is veel duurzamer dan cremeren en begraven. Beide technieken zijn nog volop in ontwikkeling, maar we moeten er niet raar van staan te kijken als dit over enkele jaren opties zijn voor duurzame uitvaartmethoden.

Mogelijkheid tot virtuele uitvaart met behulp van vitual reality

Het is niet alleen de manier van lijkbezorging waarin de uitvaart van de toekomst verschilt met die van nu; ook de manier waarop nabestaanden afscheid kunnen nemen en herinneringen kunnen bewaren verandert. In de afgelopen jaren hebben we al een beetje kennis kunnen maken met de mogelijkheid om digitaal (of hybride) afscheid te nemen van een overledene, zodat het eenvoudiger is voor vrienden en familieleden van over de hele wereld om aanwezig te zijn bij een uitvaart. Ten tijde van de lockdowns in de coronacrisis zagen we al dat dit massaal werd gedaan door middel van live-streams van uitvaarten.

In de toekomst zullen we hierin naar alle waarschijnlijkheid nog een stapje verder gaan. Een virtuele uitvaartdienst kan dan nog steeds plaatsvinden in een virtuele omgeving met het grote verschil dat online bezoekers deel kunnen nemen aan de dienst met behulp van een virtual reality bril, zodat de aanwezigheid voor jezelf heel realistisch lijkt. Verder wordt er zelfs gesproken over de mogelijkheid om hologrammen te laten maken met behulp van kunstmatige intelligentie om op die manier de nabestaande op een bijzondere manier te kunnen herdenken. Ook wordt kunstmatige intelligentie ingezet om het rouwproces te ondersteunen, bijvoorbeeld door een digitaal alter ego van een overledene te laten maken zodat je via een AI chatbot nog kunt communiceren met je overleden geliefde.

Uitvaartopties worden persoonlijker en extra bijzonder

Wat tot slot goed is om te weten, is dat steeds meer mensen iets moois en unieks willen maken van hun afscheid. Een standaard uitvaart zoals een standaard crematie of begrafenis past in veel gevallen niet meer bij de persoonlijke wensen van mensen. Door middel van technologie is er vandaag de dag zelfs al veel meer mogelijk dan pak en beet tien jaar geleden. In de toekomst zal dat naar verwachting alleen maar meer mogelijk zijn. Wat je persoonlijke wensen zijn, ligt uiteraard helemaal bij jezelf. De mogelijkheden zijn in ieder geval veel groter geworden.

Denk aan een bijzondere uitvaartlocatie, zoals een plek in de natuur of misschien je favoriete café of restaurant. De mogelijkheden op dat gebied zijn tegenwoordig veel meer uitgebreid. Sommige mensen denken zelfs dat er in de toekomst zogeheten ruimte-uitvaarten mogelijk gaan worden. Dit zijn uitvaarten waarbij er een kleine hoeveelheid as van de overledene naar de ruimte wordt gestuurd om zo voor eeuwig en altijd voor te kunnen leven tussen de sterren, manen en planeten. Of dit echt mogelijk gaat zijn, is nog even de vraag, maar misschien kun je het vast in de wensen van je begrafenis verzekering noteren, want wie weet!