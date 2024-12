Wat te verwachten van Black Friday 2024 in de techwereld

Black Friday 2024 belooft opnieuw een hoogtepunt te worden voor tech liefhebbers. Gaat je hart sneller kloppen van apparaten zoals smartwatches, draadloze oordopjes en slimme speakers? Tijdens Black Friday is de kans groot dat deze hoge kortingen krijgen. Het is altijd een goed idee om de deals op tijd in de gaten te houden. Zelfs voordat Black Friday op vrijdag van start gaat. Vaak worden deze vroeg gedropt om de concurrentie voor te blijven. Wel zo handig om te weten, toch?

Gaming fans komen aan hun trekken

Voor gamers is Black Friday elk jaar dé kans om flink te besparen op onder meer:

Consoles

Games

Accessoires

Dit jaar ligt de focus waarschijnlijk op de PlayStation 5 en de Xbox Series X, die steeds breder verkrijgbaar zijn. Er worden ook bundels verwacht met populaire titels zoals Spider-Man 2 en Starfield. PC-gamers hoeven niet teleurgesteld te zijn, want merken als Razer, Logitech en Corsair komen meestal met flinke aanbiedingen op toetsenborden, muizen en headsets. Kijk ook naar game-abonnementen zoals Xbox Game Pass of PlayStation Plus; deze worden vaak aangeboden met korting voor meerdere maanden.

Kortingen op slimme technologie voor in huis

Slimme technologie in huis is de laatste jaren steeds populairder geworden, en Black Friday 2024 zal daar geen uitzondering op zijn. Denk aan beveiligingscamera’s, slimme thermostaten en slimme verlichtingssystemen uit een Black Friday sale. Google Nest en Amazon Ring staan bekend om forse kortingen tijdens dit soort koopjesdagen. Nieuwere apparaten, zoals de Matter-compatibele slimme hubs, zullen naar verwachting ook meedoen met prijsverlagingen. Als je je huis slim wilt maken of uitbreiden, is dit hét moment om in te slaan. Let wel op dat sommige aanbiedingen exclusief op Amazon of Bol.com te vinden zijn.

Tech voor hybride werken en studeren

Nu werken en leren op afstand een blijvend fenomeen zijn, zullen laptops, monitoren en webcams weer veel aandacht krijgen tijdens Black Friday. Merken als Dell, HP en Lenovo bieden vaak deals op ultrabooks en krachtige werkstations. Monitoren met hoge resoluties en snellere refresh rates zijn eveneens populaire keuzes. Tablets zoals de iPad Air en Samsung Galaxy Tab zullen aantrekkelijker geprijsd zijn, vooral in combinatie met accessoires zoals stylussen en toetsenborden. Heb je een nieuwe thuiswerk-setup nodig? Dit is je kans om hem betaalbaar te maken.

Met al deze ontwikkelingen in zicht belooft Black Friday 2024 een spannend moment te worden voor iedereen die tech artikelen op zijn verlanglijstje heeft staan.