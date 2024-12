Wat zijn futures en wat kun je ermee?

Als je belegt dan is het mogelijk om naast het investeren in aandelen of cryptomunten te investeren in futures. Futures zijn krachtige beleggingsinstrumenten die je kunt gebruiken om meer winsten te behalen of risico’s te beheersen. In dit artikel bekijken we wat futures zijn en hoe ze werken. Je leert niet alleen hoe je ze kunt toepassen in de traditionele aandelenmarkt, maar ook in de handel in cryptocurrencies.

Wat zijn futures?

Futures zijn financiële contracten waarin jij en een andere partij afspreken om een bepaalde hoeveelheid van een financieel product (zoals een aandeel, grondstof of cryptomunt) te verhandelen op een specifiek tijdstip in de toekomst tegen een vooraf bepaalde prijs. Het belangrijkste idee is dat je de prijs nu vastlegt, terwijl de transactie pas later plaatsvindt. Dit kan handig zijn als je denkt dat de prijs zal stijgen of dalen en je wilt profiteren van die verwachte beweging. Er zijn allerlei soorten futures, maar de meest bekende zijn grondstoffenfutures, aandelenindexfutures en crytofutures.

Hoe werken futures?

Wanneer je een futurescontract koopt of verkoopt, neem je eigenlijk een positie in over de prijs van een aandeel of een grondstof in de toekomst. Er zijn twee soorten posities, long en short. Als je een long-positie inneemt, gok je erop dat de prijs zal stijgen tegen de tijd dat het contract afloopt. Je koopt het futurescontract dus met de verwachting om het in de toekomst tegen een hogere prijs te kunnen verkopen. Bij een short-positie verwacht je dat de prijs zal dalen. Je verkoopt het futurescontract met de verwachting dat je het later kunt terugkopen tegen een lagere prijs, waardoor je winst maakt op het prijsverschil. De waarde van futures wordt dagelijks aangepast aan de hand van de marktprijs van het onderliggende aandeel. Dit dagelijkse aanpassingsproces, dat “mark-to-market” heet, houdt in dat winsten of verliezen elke dag op je rekening worden bijgeschreven of afgeschreven, gebaseerd op de koersbewegingen van het contract.

Futures in de aandelenmarkt

In de traditionele aandelenhandel kunnen futures een handig instrument zijn voor speculatie, maar ook als risicobeheer.

Speculeren op prijsbewegingen

Stel je voor dat je verwacht dat de prijs van een bepaald aandeel, bijvoorbeeld dat van een techbedrijf, zal stijgen in de komende maanden. In plaats van het aandeel zelf te kopen, kun je ervoor kiezen om een futurescontract te kopen op dat aandeel of de bijbehorende index. Als de prijs inderdaad stijgt, kun je het contract verkopen tegen de hogere prijs en op deze manier winst maken. Met futures kun je ook in dalende markten speculeren, omdat je kunt inzetten op een prijsdaling door short te gaan.

Afdekken van risico’s

Behalve speculeren kun je futures ook gebruiken om jezelf te beschermen tegen prijsrisico’s. Stel bijvoorbeeld dat je een groot aantal aandelen bezit van een bedrijf waarvan je denkt dat de koers tijdelijk kan dalen. Door een short-positie in futures te nemen op diezelfde aandelen, kun je mogelijke verliezen op je aandelen deels compenseren met winsten uit de short-positie in futures. Dit heet “hedgen” en wordt veel gebruikt door grote bedrijven en beleggers om risico’s te beheren.

Futures in de crypto markt

In de cryptomarkt werken futures op een soortgelijke manier als in de traditionele aandelenmarkt, maar er zijn enkele belangrijke verschillen. Cryptofutures bieden unieke kansen, maar ze brengen ook risico’s met zich mee vanwege de hoge volatiliteit van digitale valuta. Aan de andere kant, als je verwacht dat de prijs van Bitcoin zal dalen, kun je ook short gaan met BTC futures. Dit biedt een mogelijkheid om winst te maken in een neergaande markt, wat moeilijker is met gewone crypto-aankopen.

Veel volatiliteit

In de cryptohandel worden futures vaak verhandeld met een hoge mate van leverage (hefboomwerking). Dit betekent dat je met een klein bedrag een grotere positie kunt innemen, bijvoorbeeld door 10x of zelfs 50x leverage te gebruiken. Hoewel deze hefboomwerking het mogelijk maakt om grote winsten te maken, vergroot het ook je risico’s aanzienlijk. Als de markt zich tegen je positie keert, kan een hefboompositie je verliezen drastisch vergroten en kan je je volledige inleg verliezen.

Hedgen

Net zoals bij aandelen, gebruiken sommige cryptohandelaren futures om zichzelf te beschermen tegen prijsbewegingen. Dit kan handig zijn voor investeerders die veel crypto bezitten en zich willen beschermen tegen waardedaling. Door een short-futurepositie in te nemen wanneer ze een prijsdaling verwachten, kunnen ze verliezen op hun crypto-activa deels compenseren.

Risico’s van futures

Futures kunnen veel voordelen bieden, maar ze brengen ook risico’s met zich mee die niet onderschat mogen worden. Vooral in de cryptomarkt kunnen prijzen snel en onverwacht bewegen, wat voor grote verliezen kan zorgen. Hoge hefboomwerking kan je positie snel opblazen. Dit betekent dat je hele inleg verloren kan gaan bij ongunstige prijsbewegingen. Futures hebben een vaste vervaldatum. Als de markt niet in jouw voordeel beweegt voor die datum, kan je verlies lijden. Futures vergen ervaring en kennis van markten en prijstrends. Beginners kunnen sneller in de problemen komen door een gebrek aan inzicht.