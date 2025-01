Check ook de mogelijkheid voor American factoring

Vraag een willekeurige ondernemer wat hij of zij het minst leuke vinden aan het ondernemen en je krijgt negen van de tien keer te horen dat dit ‘de administratie’ is. Je boekhouding goed bijhouden is van groot belang voor je bedrijf. Heb je geen overzicht over je financiën, dan heb je ook geen grip op je bedrijf. Wil je je bedrijf verder ontwikkelen, dan is het belangrijk om te weten hoeveel geld je kunt investeren, hoeveel je overhoudt en hoeveel belasting je uiteindelijk moet betalen. Het is dan wel belangrijk dat je facturen betaald worden. Hier ontstaan vaak problemen: klanten overschrijden betalingstermijnen, vergeten facturen te betalen en zelfs als ze zich aan de wettelijke betaaltermijn houden, kan het lang duren voordat je je geld hebt. Kan dit ook anders? Jazeker. Je kunt namelijk gebruikmaken van factoring. In dit artikel leggen we je uit wat dat is en wat de voordelen ervan zijn.

Waarom is factoring interessant voor ondernemers?

Als je klant een factuur stuurt, is het gebruikelijk om een betalingstermijn van dertig dagen te hanteren. Dat is wettelijk zo vastgelegd en een klant heeft daarom ook altijd recht op deze periode. De meeste bedrijven wachten ook daadwerkelijk dertig dagen met het betalen van hun facturen. Dat kan voor de ontvangende partij problematisch zijn, hoe sneller zij hun geld hebben, hoe sneller ze dit ook weer kunnen investeren in hun bedrijf. Voor dit probleem biedt factoring een oplossing. Factoring houdt in dat je je factuur verkopen kunt aan factoringbedrijf. Dit bedrijf betaalt vervolgens de factuur gelijk aan je uit en het bedrijf neemt alle administratie omtrent deze factuur van je over. De klant behoudt zijn of haar betalingstermijn. Wordt de betalingstermijn overschreden, dan neemt het factoringbedrijf ook dit op zich. Jij kunt je daardoor optimaal op je bedrijf richten.

Hoe meld je je aan voor factoring?

Wil je gebruikmaken van bijvoorbeeld factoring zzp, dan raden we je aan om bij diverse factoringbedrijven te kijken naar hun mogelijkheden. De kosten die je voor factoring betaalt, zijn doorgaans een percentage van het totaalbedrag van je factuur. Door slim te vergelijken, kun je uiteindelijk een scherpe deal sluiten. Zorg dat je bij het aanvragen van een offerte bij een factoringbedrijf, je je cijfers bij de hand hebt. Een factoringbedrijf wil namelijk weten of je financieel gezond bent en of je geen openstaande schulden hebt. Heb je een goedlopend, gezond bedrijf, dan is de kans groot dat het factoringbedrijf met je in zee gaat.

Check ook de mogelijkheid voor American factoring

Misschien hoef je niet al je facturen gelijk uitbetaald te krijgen. In dat geval kun je ook kiezen voor American factoring. Dit houdt in dat je alleen de facturen aan het factoringbedrijf doorstuurt die je gelijk wilt laten uitbetalen. Hierdoor hou je de kosten van factoring lager en toch heb je je geld wanneer je het nodig hebt. Informeer naar de mogelijkheden en vergelijk ook hier de tarieven goed. We wensen je veel succes met je bedrijf.