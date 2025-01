Wat te doen als je als ondernemer niet op je geld kunt wachten?

Ondernemen betekent dat je zelf verantwoordelijk bent voor je inkomsten. Je moet zorgen dat je genoeg opdrachten of orders binnenhaalt, zodat je een inkomen vergaart en je weer kunt investeren in je bedrijf. Iedere ondernemer zal herkennen dat wanneer je een factuur naar je klant stuurt, deze wettelijk gezien dertig dagen de tijd heeft om te betalen. Veel bedrijven wachten ook daadwerkelijk tot de dertigste dag voordat ze het geld overmaken. Dit kan problemen opleveren voor je bedrijf. Heb je namelijk geld nodig om een volgende klus voor te bereiden, dan kan lange betalingstermijn vertraging opleveren. In dit artikel bespreken we wat je kunt doen om dit te voorkomen.

Maak gebruik van factoring

Je kunt een klant niet dwingen om je snel uit te betalen. De klant heeft het recht om dertig dagen te wachten. Heb je je geld sneller nodig, maak dan gebruik van MKB factoring. In dit geval schakel je een tussenpartij in om je geld te ontvangen. Dit factoringbedrijf betaalt je factuur doorgaans binnen een dag uit. In ruil daarvoor houdt de tussenpartij een klein percentage van de factuur in. Het voordeel van deze dienst, is dat je je geld meteen ontvangt. Je kunt het geld dus gelijk weer uitgeven om de volgende klus tot een succes te maken. Informeer eens bij een factoringbedrijf om te horen hoe ze je van dienst kunnen zijn. Vraag een offerte aan om te horen wat het percentage wordt dat ze over jouw facturen rekenen.

Je hoeft niet altijd gebruik te maken van factoring

Ondernemen betekent dat je voortdurend op nieuwe situaties moet inspelen. Het kan daardoor gebeuren dat je soms wel gelijk geld nodig hebt, terwijl je een volgende keer wel even kunt wachten. In dat geval kun je ook gebruikmaken van American factoring. Dit is een dienst die je kunt inzetten wanneer je het nodig hebt. Heb je een aantal facturen openstaan en kun je niet een maand wachten op de uitbetaling ervan? Dan kun je deze indienen bij je factoringbedrijf. Deze betaalt de facturen gelijk uit, zodat je je geld meteen beschikbaar hebt. Het voordeel van American factoring is dat je per factuur kunt bepalen of je hem gelijk wilt uitbetalen, of dat je wel even kunt wachten. American factoring is heel populair onder ZZP’ers en MKB’ers. Check de voorwaarden even voordat je een offerte aanvraagt. Je moet namelijk aan een aantal kredieteisen voldoen.

Vraag zakelijk krediet aan bij je bank

Een laatste optie om snel aan geld voor je bedrijf te komen, is door zakelijk krediet aan te vragen bij een bank. Dit is geld dat je kunt gebruiken om bijvoorbeeld je voorraden aan te vullen, of om je eigen facturen mee te betalen. Zakelijk krediet vraag je snel en eenvoudig aan, vaak via de website van je bank. Hou er wel rekening mee dat geld lenen, geld kost. Uiteindelijk moet je het geleende bedrag, plus rente, terugbetalen.