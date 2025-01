OpenAI ChatGPT Pro, nieuwe functies voor een flink bedrag

OpenAI komt met ChatGPT Pro, het gaat hierbij om een nieuw abonnement welke beschikt over de allernieuwste functie, maar wel behoorlijk duur is. ChatGPT Pro biedt abonnees onbeperkt toegang tot een exclusieve verbeterde versie van het o1-model. Het vernieuwde model is flink beter en beredeneert meer, maar wel voor een bijzonder hoog bedrag van 200 dollar per maand.

ChatGPT Pro

Al een tijd heeft OpenAI een plus abonnement van 20 dollar per maand. Maar het nieuwe Pro abonnement is wel een flink stuk duurder met onbeperkte toegang tot de laatste en nieuwste functionaliteiten.

Je krijgt dan onbeperkt toegang tot GPT-4o en ook het slimste model dat OpenAI tot nu toe gemaakt heeft: o1. Ook krijgen Pro-abonnees toegang tot de o1 pro-mode, hierbij krijg je meer computerkracht beschikbaar.

ChatGPT zal in de toekomst verder uitgebreid worden met meer functionaliteiten welke meer kracht vereisten. ChatGPT Pro is daardoor gericht op de meest veeleisende gebruikers.