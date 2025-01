MicroStrategy koopt nog eens ruim 5.000 bitcoins

MicroStrategy heeft nog eens 5.262 Bitcoins gekocht. Dit bleek maandag uit een document welke het bedrijf heeft ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

MicroStrategy koopt opnieuw bitcoin

MicroStrategy betaalde hiervoor 561 miljoen dollar, of 106.662 dollar per stuk. Per 22 december steeg het aantal bitcoins dat het bedrijf houdt naar 444.262 stuks. Hiervoor betaalde het bedrijf ruim 42 miljard dollar. MicroStrategy heeft gemiddeld 62.257 dollar per Bitcoin betaald.

naast MicroStategy heeft ook het Japanse bedrijf Metaplanet een flinke aankoop gedaan. Het beursgenoteerde bedrijf deed zijn grootste aankoop van Bitcoin tot nu toe en voegde 619,7 BTC toe ter waarde van ongeveer $ 61 miljoen of 9,5 miljard yen. Metaplanet bezit nu in totaal 1.762 BTC.