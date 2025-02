Bedrijf goed laten draaien en groeien: welke zaken kun je prima uitbesteden?

Als ondernemer ben je misschien op kleine schaal begonnen, waarbij je het grootste deel van de taken zelf uitvoerde. Maar op het moment dat je bedrijf groeit, ga je de nodige zaken uitbesteden. Je kunt en hoeft simpelweg niet alles zelf op te pakken. Benieuwd welke taken je uit handen kunt geven?

Internationale functies

Kies je voor internationale groei met je bedrijf? Dan wil je uiteraard internationaal personeel aannemen om de bijbehorende functies te bekleden. Een voordeel is dat dit personeel veel kennis heeft van de lokale markt. Ook kun je op deze manier lokaal talent binnenhalen. Misschien heb je een uitbreiding naar de Duitse markt op de planning staan. Je kunt tijdig personeel gaan werven, zoals een accountmanager Duitsland. Zo’n zoektocht kan immers best even duren. Als het personeel is aangenomen, kun je de uitbreiding verder in gang zetten.

Boekhouding

Het financiële plaatje vormt natuurlijk een belangrijk onderdeel van je bedrijfsvoering. Toch besteden veel ondernemers dit uit. Het is namelijk ingewikkeld om dit helemaal zelf op te pakken. Daarnaast gaat er veel tijd in zitten. Ga liever op zoek naar een betrouwbare boekhouder die de administratie op zich kan nemen. Je kunt meerdere offertes opvragen als je bezig bent met de zoektocht naar een boekhouder. De tarieven kunnen namelijk behoorlijk uiteenlopen. Soms zijn er meerdere financieel experts nodig, bijvoorbeeld bij sterke groei van je onderneming. Het is ook een mogelijkheid om intern een financiële afdeling in te richten en personeel aan te nemen voor de bedrijfsadministratie.

Werving personeel

Bij de groei van je bedrijf is het noodzakelijk om steeds meer personeel aan te nemen, in uiteenlopende functies. Er gaat al gauw veel tijd zitten in het wervingsproces. Van motivatiebrieven lezen tot sollicitatiegesprekken voeren, dit kun je uitbesteden aan een recruitmentbureau. Hoe specifieker het bureau is, hoe beter. Sommige bureaus richten zich op de werving van kandidaten in bepaalde branches. Ook zijn er bureaus die zich richten op een specifiek land, wat bijvoorbeeld interessant is bij de werving van Duits personeel. Geef uiteraard goed aan welke eisen je stelt aan personeel dat voor je bedrijf komt werken. Dit is in ieder bedrijf toch weer een beetje anders. Maar een bureau kan je ook helpen om vast te stellen welke kandidaten geschikt zijn voor welke soort functies.

Onderhoud en beveiliging

Heb je een bedrijfspand, zoals een kantoor? Dan kun je het onderhoud en de beveiliging van het pand ook uitbesteden. Bij facilitair onderhoud komt immers een heleboel kijken: op verschillende momenten zijn er klussen te verrichten. Beveiliging van het pand is belangrijk om je personeel een veilig gevoel te geven, evenals om je materiaal te beschermen tegen inbraak en andere gevaren. Ga daarom op zoek naar een partij die je op de lange termijn kan voorzien van beveiliging.

Door de bovenstaande zaken uit handen te geven, kun je je focussen op de taken die jij gericht wilt uitvoeren. Ga natuurlijk wel met gedegen partijen in zee, de deze zaken zorgvuldig oppakken.