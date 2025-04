Vijf originele relatiegeschenken voor je bedrijf

Een goed relatiegeschenk zegt meer dan duizend woorden. Het toont appreciatie, houdt je bedrijf top of mind en laat een positieve indruk na. Alleen… veel van die cadeautjes belanden eerder vroeg dan laat in de vuilnisbak. Hoe zorg je ervoor dat dat met jouw geschenk niet gebeurt? Hier zijn vijf ideeën die zowel praktisch als origineel zijn.

Ga voor duurzaamheid

Steeds meer bedrijven kiezen bewust voor duurzame geschenken. Zo heb je herbruikbare waterflessen, een lunchbox in bamboe of notitieboekjes van gerecycleerd papier. Ze zijn niet alleen nuttig, maar tonen ook dat je oog hebt voor het milieu. Dat wordt gewaardeerd.

Mag het origineler? Zadenpakketten of planten doen het ook altijd goed. Een klein groen accent op het bureau geeft sfeer en je geschenk groeit mee met de samenwerking. Wil je het persoonlijker maken, voeg er dan een kaartje bij met een korte boodschap of slogan die blijft hangen.

Kies voor gebruiksgemak

Relatiegeschenken die ook echt gebruikt worden, blijven het langst hangen. Powerbanks, draadloze laders, of een compacte laptopstandaard zijn voorbeelden die blijven liggen op het bureau. Elke keer ze worden gebruikt, komt jouw merk subtiel in beeld.

Een klassieker, net omdat het altijd werkt: een gepersonaliseerde pen, maar dan wel eentje van goede kwaliteit. Niet die wegwerpvariant, maar een die vlot schrijft, mooi oogt en professioneel aanvoelt. Voeg er eventueel een notitieboek bij. Simpel, stijlvol en vooral: bruikbaar.

Maak het gezellig

Niet alles hoeft functioneel te zijn. Soms mag het ook gewoon leuk zijn, en toch geen verspilling van geld en materialen. Denk aan een pakketje met lokale lekkernijen, een gepersonaliseerd kaartspel of een set koffie of thee. Zeker rond de feestdagen valt dit in de smaak.

Een originele manier om je merk letterlijk in iemands dagelijkse routine te krijgen? Laat mokken bedrukken met een subtiele boodschap. Een leuke quote of opvallend design zorgt ervoor dat de mok niet achteraan in de kast belandt, maar een vaste plek op het bureau krijgt.

Speel in op ontspanning

Werk en ontspanning mogen best samengaan. Denk aan een stressbal in een originele vorm, een puzzel, of een klein plantje dat weinig verzorging vraagt: dingen die mensen doen glimlachen op drukke werkdagen.

Laat je de ontvanger graag nog wat keuzevrijheid? Wat dacht je van een cadeaubon voor een lokale koffiebar, of een voucher voor een digitale cursus? Zo toon je dat je niet alleen denkt aan hun job, maar ook aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Blijf dicht bij je merk

Het mooiste relatiegeschenk is het geschenk dat past bij jouw verhaal. Verkoop je voeding? Denk dan aan een klein proefpakket. Ben je actief in IT? Dan ligt een technisch gadget voor de hand. Je moet het niet te moeilijk maken. Zolang het geschenk past bij wie je bent, wordt het zeker geapprecieerd.