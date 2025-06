iPhone 14: nieuw of refurbished kopen?

Als je overweegt een iPhone 14 aan te schaffen, heb je de mogelijkheid om te kiezen uit een gloednieuw toestel of een refurbished toestel. Dat laatste houdt in dat het om een eerder gebruikt toestel gaat dat door experts is opgeknapt en gecontroleerd. Dat is dus niet exact hetzelfde als tweedehands. Tussen nieuw en refurbished zitten een aantal verschillen, niet in de laatste plaats de prijs. We zetten ze af tegen elkaar in dit artikel.

Prijsverschil tussen nieuw en refurbished

Een belangrijke reden om refurbished te overwegen, is dat je er aardig wat geld mee kan besparen. Een nieuwe iPhone 14 kost misschien niet meer wat hij kostte bij de introductie in 2022, maar het blijft een duur premium product. In plaats daarvan kun je een iPhone 14 voordelig kopen voor een prijs die over het algemeen tussen de honderd en 250 euro lager ligt dan een nieuw exemplaar. Dit is natuurlijk afhankelijk van waar je koopt en in welke staat het toestel verkeert. Let bij het vergelijken ook goed of het wel om exact hetzelfde type gaat, aangezien er versies met verschillende opslagcapaciteiten bestaan én er verschillende modellen bestaan binnen de lijn.

De voordelen van een nieuwe iPhone 14

Nieuw voelt natuurlijk altijd goed. Je weet dat je iPhone dan in totale nieuwstaat is zonder maar een klein krasje of vingerafdruk. De accu is in topconditie en je hebt de mogelijkheid om de volledige levensduur uit de telefoon te halen, als je er tenminste lang gebruik van wilt blijven maken. Je profiteert van de standaard fabrieksgarantie van Apple, die voor een jaar geldt en tegen meerkosten uit te breiden is met AppleCare. Kortom, je iPhone 14 nieuw kopen is een veilige optie, maar het is ook de duurste optie.

De voordelen van een refurbished iPhone 14

Zoals gezegd is een belangrijk voordeel van een refurbished telefoon dat deze een stuk goedkoper kan zijn dan een gloednieuw exemplaar. Daarnaast zou je het ook als voordeel kunnen beschouwen dat je er een milieuvriendelijke keuze mee maakt. Je geeft een gebruikt toestel immers een tweede leven, in plaats van eraan bij te dragen dat er een nieuw exemplaar geproduceerd moet worden. Koop je bij een goede aanbieder van refurbished elektronica, dan profiteer je vaak ook van ruime garantietermijnen. Ook bestaat de kans dat er onderdelen van het toestel geheel vernieuwd zijn. Voor minder geld kun je zo toch veilig een toestel van hoge kwaliteit aanschaffen. Dat geldt net zo goed voor andere modellen. Interesse? Bekijk hier de hele refurbished collectie.

Waar moet je op letten bij refurbished toestellen?

Wat je echter niet moet doen, is zomaar blind een refurbished smartphone kopen. De staat van het toestel kan immers verschillen. Aanbieders horen aan te geven of het apparaat lichte gebruikssporen heeft of er als nieuw uitziet. Daarnaast is het ook belangrijk om te controleren of de batterij is vervangen of nog in goede staat is. Uiteraard moet je altijd voor een betrouwbare verkoper met goede reviews en een duidelijke garantietermijn kiezen.

Het kan natuurlijk zo zijn dat je altijd graag het nieuwste van het nieuwste wilt, en daardoor geen concessies wenst te doen op het gebied van garantie, kwaliteit of uiterlijk. Dan is een nieuwe iPhone 14 de logische keuze, maar je moet er dan wel het geld voor beschikbaar hebben. Wil je minder geld kwijt zijn aan je ‘nieuwe’ iPhone 14 én bijdragen aan een duurzamere wereld, dan is een refurbished iPhone 14 een uitstekend alternatief. Welke keuze je maakt, voor nu blijft de iPhone 14 een krachtige en toekomstbestendige smartphone waar je nog veel plezier van kunt hebben. Ook als hij niet helemaal gloednieuw is.