We kennen het allemaal wel: oude elektronica die zich opstapelt in lades of kasten, met het idee dat het op de een of andere manier nog van pas kan komen. De realiteit is dat er doorgaans niet meer naar omgekeken worden en liggen te verstoffen. En dat is zonde, zeker als ze nog volledig functioneel zijn. Niet alleen omdat je er een ander die het geld niet heeft voor een nieuw exemplaar er blij mee zou kunnen maken, maar ook omdat deze apparaten waarde vertegenwoordigen die met de tijd daalt. Welke oude apparaten die je in de la hebt liggen zijn het verkopen waard?

iPhones: meer waard dan je denkt

Misschien wel het meest populaire stukje tweedehands elektronica is de iPhone. Nieuw zijn ze immers bijzonder prijzig, dus als je toch die kwaliteit en stijl wilt bemachtigen, is het fijn als er tweedehands aanbod is. Met andere woorden: er is veel markt voor gebruikte iPhones, hoewel natuurlijk vooral als ze in redelijke staat zijn en goed functioneren. Belangrijk is wel dat ze nog ondersteund worden door Apple met software-updates, anders heeft het toestel geen toekomst meer voor een andere gebruiker. Hoe beter de staat en hoe groter de opslagcapaciteit, des te meer het toestel nog kan opbrengen.

iPads: het ultieme luxeproduct

Tablets zijn, veel meer nog dan smartphones, een luxeproduct. Wat is het immers meer dan een smartphone met een groter scherm? Toch zijn ze bijzonder populair, een iPads in het bijzonder. Maar nieuw zijn ze ook behoorlijk duur. Gebruikte iPads die vanaf 2018 op de markt zijn, kunnen daarom ook nog verrassend veel opleveren, zeker als ze nog updates ontvangen en goed functioneren. Als ze dan ook nog een grote opslagcapaciteit of een werkende Apple Pencil-ondersteuning hebben, zijn ze extra in trek. Tweedehands iPads worden vaak gekocht voor kinderen, en dat is een markt waar je van kunt profiteren als je nog een oud exemplaar ongebruikt in de la hebt liggen. Ga daarom vandaag nog die oude iPad verkopen!

Apple Watch: klein maar waardevol

Heb je een Apple Watch die je niet meer draagt? Ook die kun je mogelijk nog goed verkopen. Vooral modellen vanaf de Series 4 zijn nog populair in deze tijd als sport- of gezondheidsaccessoire. Oudere modellen wat minder, omdat die niet zo goed meer mee kunnen in deze tijd. De prijs die je er bij je oude Apple Watch verkopen nog voor kunt ontvangen, is wel sterk afhankelijk van het model, formaat en de staat van de batterij. Vergeet ook niet de bandjes erbij aan te bieden, want een compleet pakket kan het verschil maken wanneer je het horloge probeert te verkopen.

Accessoires: onderschat de verkoopbaarheid niet

Niet alleen de apparaten zelf verkopen nog goed tweedehands. Ook voor de bijbehorende accessoires is er een markt. Denk bijvoorbeeld aan originele opladers, MagSafe-accessoires, toetsenborden voor de iPad en AirPods. Deze zijn vaak duur in de winkel, waardoor er zeker koopjesjagers op zoek zijn naar tweedehands exemplaren. Je zult er geen megabedragen voor ontvangen, maar ook een paar tientjes zijn mooi meegenomen voor iets dan anders alleen maar in de la blijft liggen.

Kijk dus nog eens goed in die la of die kast naar wat je er allemaal ongebruikt in hebt liggen. Controleer of het nog goed werkt en in welke staat het verkeert. Zoek naar de originele verpakking en eventuele bijbehorende accessoires. Wie weet zit je wel op een goudmijn en kun je voor apparaten die je helemaal niet meer gebruikt nog wel een mooi bedrag ontvangen waar je weer andere leuke dingen mee kunt doen! Dat is beter dan te wachten tot het allemaal bijna waardeloos geworden is, terwijl je er in de tussentijd helemaal niets meer mee gedaan hebt.