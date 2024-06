Kopen of huren: slim omgaan met kantoorapparatuur

Als ondernemer ben je constant bezig met keuzes maken. Investeren in nieuwe apparatuur is er één van. Ga je de apparatuur kopen, huren of leasen? Voor alle drie opties zijn er argumenten te benoemen. De beste keuze hangt af van verschillende factoren, zoals de cashflow van je bedrijf, de core business en het type apparatuur. In dit artikel bespreken we de verschillende aspecten om te overwegen, zodat je een weloverwogen beslissing kunt maken.

Cashflow

Een belangrijk aspect om te overwegen is de impact op je cashflow. Kopen van apparatuur vereist een directe investering, wat een flinke hap uit je werkkapitaal kan betekenen. Huren of leasen daarentegen spreidt de kosten over een langere periode, waardoor je maandlasten lager zijn. Dit kan gunstig zijn voor bedrijven met een beperkte cashflow, of die hun kapitaal liever in andere gebieden willen investeren.

Core business

De core business van je bedrijf speelt ook een rol in de keuze tussen kopen, huren of leasen. Apparatuur die essentieel is voor je primaire activiteiten, wil je wellicht liever in eigen bezit hebben. Zo heb je meer controle over onderhoud en reparaties, en ben je niet afhankelijk van een verhuurder. Randapparatuur, of apparatuur die minder cruciaal is voor je core business, kan daarentegen een prima kandidaat zijn om te huren of leasen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een koffiezetapparaat huren of een beamer leasen.

Kostenplaatje

Naast de directe aanschafprijs of huurkosten, zijn er nog andere kosten om te overwegen. Denk aan onderhoudskosten, reparatiekosten en verzekeringskosten. Bij het kopen van apparatuur ben je zelf verantwoordelijk voor deze kosten. Bij huren of leasen zijn deze kosten vaak inbegrepen in de huurprijs, wat je een stukje zekerheid geeft. Dit geeft de mogelijkheid om wel te kiezen voor de meest geavanceerde koffiemachine, zonder hoge aankoop kosten.

Slim omgaan met je geld

Of je nu kiest voor kopen, huren of leasen, het is belangrijk om slim om te gaan met je geld. Maak een gedegen begroting en vergelijk verschillende aanbieders. Kijk ook kritisch naar de specificaties van de apparatuur. Heb je echt alle functies nodig die een bepaald model biedt? Of kun je wellicht toe met een simpeler en goedkoper model?

Duurzaamheid en flexibiliteit

Naast de bovenstaande argumenten, zijn er nog twee factoren die steeds belangrijker worden bij het maken van de keuze tussen kopen, huren en leasen: duurzaamheid en flexibiliteit.

Duurzaamheid gaat over de milieueffecten van de apparatuur. Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om apparatuur te huren of leasen van aanbieders die zich focussen op duurzame producten en diensten. Zo kan je als bedrijf je ecologische voetafdruk verkleinen.

Flexibiliteit gaat over de mogelijkheid om je apparatuur aan te passen aan de veranderende behoeften van je bedrijf. Met huren en leasen ben je flexibeler om apparatuur te wisselen of toe te voegen wanneer dat nodig is. Dit kan een groot voordeel zijn in een dynamische omgeving waar de technologie zich voortdurend ontwikkelt.