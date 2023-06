Binance stapt ook uit het Verenigd Koninkrijk

Sinds de aanklacht in de VS stapt Binance uit steeds meer markten. Vorige week kondigde Binance een vertrek uit Nederland aan, nu volgt ook het vertrek uit het Verenigd Koninkrijk.

Binance stapt uit het Verenigd Koninkrijk

De Britse dochteronderneming van Binance, genaamd Binance Markets Limited (BML), trekt zijn registratie bij de Financial Conduct Authority (FCA) in. Daarmee is het niet voor Binance niet meer mogelijk om diensten te verlenen in het Verenigd Koninkrijk.

Er is verder geen operationele impact – aangezien het bedrijf nooit operationeel is geweest in het Verenigd Koninkrijk. Ook in Amerika ligt Binance.US, Binance.com en CEO Changpeng Zhao onder vuur, momenteel lopen er twee rechtszaken vanuit de Amerikaanse regelgeving.