Binance vertrekt over een week uit Nederland

Binance vertrekt over een week definitief uit Nederland. Vanaf 17 juli 2023 stopt de exchange met de Nederlandse activiteiten. De exchange is een samenwerking aangegaan met de Nederlandse exchange Coinmerce.

Binance vertrekt uit Nederland

Met de nieuwe stap is het voor Coinmerce mogelijk om snel te groeien. Het platform van Coinmerce richt zich vooral op de gebruiksvriendelijkheid van de exchange en het aanbieden van een toegankelijk platform voor de gebruikers.

Vanaf 10 juli is het voor Binance-klanten mogelijk om de digitale active te verplaatsen naar Coinmerce via een eenvoudige one-click oplossing. Hiermee is het mogelijk om zonder onderbreking te blijven handelen in de cryptovaluta.

Coinmerce heeft veel coins toegevoegd aan het aanbod. Inmiddels zijn er meer dan 350 coins beschikbaar. Inmiddels zijn de transactiekosten verlaagd naar een tarief van 0,2% procent.

Bitvavo alternatief?

Ook Bitvavo heeft verschillende acties om Binance gebruikers te laten overstappen. De acties vanuit Bitvavo zijn uitgebreid toegelicht op de volgende pagina.