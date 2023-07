Overstappen van Binance naar Bitvavo; zo heb je recht op de gratis bonus

Vanaf 17 juli is het niet meer mogelijk voor Nederlandse gebruikers om te handelen op de crypto Exchange Binance. Vanwege de regelgeving stapt de grootste exchange ter wereld uit de Nederlandse markt. Voor de Nederlandse markt zijn er verschillende alternatieven, waaronder de Nederlandse exchange Bitvavo.

Voor het opnemen van je tegoeden is er geen deadline. Je kunt eenvoudig digitale valuta die je in bezit hebt bij Binance overboeken naar jouw Bitvavo-wallet. Wel is het belangrijk om te weten dat stortingen via de Binance Smart Chain (BSC) resulteren in het verlies van je assets (uitgezonderd BNB). Alleen het eigen netwerk van de asset wordt ondersteund.

Het is hierbij aanbevolen om tegoeden op de Binance Smart Chain (BSC) via Binance om te zetten in een andere asset.

Bonus tot €500: Hoe eerder je stort, hoe meer je verdient

Vorige week introduceerde Bitvavo al de veilige en makkelijke transfer service. Daar komt een nieuwe promotie bovenop. Zo werkt de nieuwe promotie:

Stort je Binance assets bij Bitvavo

Ontvang maar liefst 10% APY tot en met 31 juli

Automatische uitbetaling in euro’s op 15 aug

Hoe eerder je stort, hoe meer je verdient

De promotie en uitbetaling is gemaximaliseerd op €500 per klant. Om misbruik te voorkomen kom je alleen in aanmerking voor deze promotie wanneer je tussen 23 juni 14:00 tot 15 augustus 0:00 (NL tijd) geen crypto of euro-opnames doet. Bij een opnamen vervalt het recht op de promotie. Meer informatie is te vinden op de website van Bitvavo.

Account aanmaken en €10.000 bonus

Een account aanmaken bij Bitvavo is eenvoudig. Nieuwe klanten krijgen een tijdelijke promotie van €10.000 voor de eerste 7 dagen na aanmeldingen. Via deze registratielink ontvang je de 10.000 bonus.