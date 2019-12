Samsung Galaxy Fold vanaf 10 januari in Nederland verkrijgbaar

Samsung heeft eindelijk laten weten dat de Galaxy Fold ook in januari verkocht zal gaan worden. De nieuwe smartphone zal vanaf 10 januari in Nederland verkocht worden. De pre-order start vanaf 20 december in Nederland.

Galaxy Fold komt naar Nederland

De smartphone, met een 7,3 inch opvouwbaar scherm, wordt op 10 januari 2020 thuis afgeleverd bij vroege bestellers. Samsung verkoopt de smartphone in een beperkte oplage en behoorlijk exclusief voor een adviesprijs van 2020 euro.

In de afgelopen maanden claimt Samsung de Fold verder te hebben aangepast om te kunnen garanderen dat de kwaliteit is verbeterd en de best mogelijke ervaring kan leveren.

Het toestel heeft twee schermen, waaronder een coverscherm en het 7,3-inch Flex display.

Bij aankoop ontvang je gratis Galaxy Buds ter waarde van € 149,- en een Aramid Fiber Slim Cover, speciaal voor de Galaxy Fold.