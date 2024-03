Waarom het laten opkopen van computers een must is

In een tijdperk van digitalisering en technologische vooruitgang zijn laptops, computers en andere devices niet meer weg te denken. Sterker nog: uit onderzoek van het CBS blijkt dat het ICT-gebruik bij Nederlanders boven de 12 jaar flink is toegenomen de laatste jaren. Maar liefst 90% maakt namelijk dagelijks gebruik van een apparaat dat verbonden is met het wereldwijde web.

Omdat digitalisering constant te maken heeft met technologische ontwikkelingen raken veel apparaten binnen aanzienlijk korte tijd verouderd. Daarbij is de drang naar nieuwe smartphones, laptops en computers bij veel mensen hoog. De vraag is dan alleen: wat doe je met oude apparaten? In dit artikel vertellen we je meer over computers opkopen en waarom dat voor zowel consumenten als bedrijven een belangrijke stap kan zijn.

Wat is het opkopen van computers precies en hoe werkt dat?

Wanneer je erover nadenkt hoeveel computers, laptops en andere apparaten er dagelijks worden gemaakt, gaat je hoofd er bijna van tollen. Er zijn tegenwoordig zoveel van dit soort apparaten op de wereld dat het eigenlijk zonde is om computers die al eens zijn gebruikt en het nog prima doen zomaar weg te gooien. Dat is in ieder geval wat veel bedrijven binnen de opkoopbranche moeten hebben gedacht. Dit soort bedrijven kopen computers en laptops van particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen. Deze gebruikte apparaten worden bijvoorbeeld volledig nagekeken en waar nodig gerepareerd om zo als een refurbished product weer verkocht te kunnen worden.

Ga je voor een professioneel bedrijf zoals Holland Recycling, dan mag je eveneens de nodige professionele aanpak verwachten. Zij komen oude computers en andere IT-hardware ophalen om ze volledig na te kijken. Bij dit proces wordt alle data op een veilige en professionele manier verwijderd, zodat je als verkoper zeker weet dat niemand bij je persoonlijke of zakelijke gegevens kan. Met oog op cybercrime in de vorm van datalekken en identiteitsfraude is dit een must. Na het verwijderen van de data en een eventuele reparatie wordt zo’n computer weer opnieuw op de markt gebracht. Alle computers die maximaal 5 jaar oud zijn, zijn welkom bij Holland Recycling.

Drie voordelen van het laten opkopen van computers en laptops

Er zijn veel bedrijven die maar wat graag gebruikmaken van een service zoals die van het bovenstaande bedrijf. Dat is niet zo gek, want op deze manier heb je de zekerheid dat alle belangrijke zakelijke data op een professionele manier wordt verwijderd. Dataverwijdering is namelijk vaak een onderdeel van het opkopen van computers. Uiteraard zijn er daarnaast nog andere voordelen waar je van kunt profiteren:

Zo is het laten opkopen van het laten opkopen van computers en laptops kostenbesparend. Althans: je kunt nog wat geld krijgen voor apparaten die je jarenlang gebruikt hebt. Dat geld kun je vervolgens weer goed gebruiken voor het investeren in nieuwe of refurbished apparatuur voor jezelf of voor je bedrijf.

Wat daarnaast een belangrijk voordeel is, is dat je op deze manier bijdraagt aan een betere wereld. Je gooit je computer(s) namelijk niet zomaar weg, maar zorgt ervoor dat deze bij een professioneel bedrijf terechtkomen dat ervoor zorgt dat de levensduur van deze elektronische apparaten wordt verlengd. De computers worden namelijk aangeboden als tweedehands computers, waardoor de algemene afvalberg minder groot wordt. Daarmee draag je bij aan een groenere planeet en een schoner milieu.

Eerlijk is eerlijk: het is eveneens erg prettig dat je zelf geen tijd kwijt bent aan het op de juiste manier vernietigen van data en het afvoeren van apparatuur. Dat wordt immers allemaal uit handen genomen door een professioneel bedrijf. Dit is met name handig voor bedrijven die regelmatig hun technologische infrastructuur willen updaten en veilig willen houden.

Waar je op kunt letten bij een bedrijf kiezen voor computers opkopen

Kort samengevat biedt het laten opkopen van computers (en andere elektronische apparaten) dus veel verschillende voordelen. Het is raadzaam om hierbij altijd te gaan voor een bedrijf dat gekwalificeerde professionals in dienst heeft die de apparaten grondig controleren, reinigen en repareren. Het is met name het controleren en verwijderen van bestaande data dat van belang is voor jou als verkoper van je computer(s). De harde schijven moeten volledig worden gewist, waarna het apparaat naar fabrieksinstellingen moet worden gereset. Ook moeten de gegevens worden vernietigd om zo het risico op datadiefstal te verminderen.

Waar je tot slot nog op kunt letten bij het kiezen van een bedrijf voor computers opkopen, is de aanwezigheid van duurzaamheidscertificeringen. Duurzaamheid is een onderwerp dat alsmaar belangrijker aan het worden is voor zowel consumenten als ondernemers. Door te gaan voor een bedrijf dat hiermee bezig is, zorg je zelf ook voor een lagere impact op het milieu. Dat doe je natuurlijk al door je computer(s) überhaupt een tweede leven te geven, maar het is des te beter om te gaan voor een bedrijf dat milieunormen naleeft en aan verantwoordelijke afvalverwerking doet.