3 innovatieve technologieën voor in de moderne bibliotheek

Dit artikel presenteert een reeks relevante en nuttige innovatieve bibliotheekoplossingen om in de toekomst in de bibliotheek te implementeren. We richten ons op de toepasbaarheid van de technologie en de voordelen die het voor de bibliotheek kan opleveren.

1. Big data

Hoe kan big data worden gebruikt door bibliotheken? Big data kan de algemene activiteit van de bibliotheek verbeteren door eenvoudig toegang te hebben tot meer inzichten in de geest van de gebruiker. Bovendien kunnen bibliotheken big data gebruiken om een ​​gepersonaliseerde gebruikerservaring te creëren door inhoud en bronnen aan te bieden op basis van elke individuele wens. Tegelijkertijd moeten bibliotheken rekening houden met de privacykwesties die gepaard gaan met toegang tot persoonlijke gegevens.

2. Kunstmatige intelligentie

Met Siri en Alexa tegenwoordig op ieder apparaat, is kunstmatige intelligentie niet langer een futuristische technologie omdat het steeds meer grip krijgt in onze dagelijkse activiteiten. Met veel AI-toepassingen die gericht zijn op het leveren van informatie aan de gebruiker, lijkt het erop alsof AI een enorme uitdaging is voor bibliotheken. Al zijn er wel enkele mogelijkheden voor de bibliotheek om dit toe te passen. Het toevoegen van een intelligente kant aan alle applicaties in de bibliotheek is een echte kans om de patronen in gebruikersgedrag te begrijpen en aan te passen aan hun behoeften.

3. Blockchain-technologie

Blockchain-technologie is de afgelopen jaren een van de meest besproken technologieën, omdat bijvoorbeeld de Bitcoin, via blockchain-technologie, steeds meer macht heeft verworven. Blockchain-technologie houdt in het kort in, een gedecentraliseerde database die registers bijhoudt van gepseudonimiseerde digitale transacties die zichtbaar zijn voor iedereen binnen het netwerk. Daarom is het een nieuwe manier om gegevens te verzamelen en op te slaan.

Blockchain-technologie zou in bibliotheken gebruikt kunnen worden om een metadatasysteem te bouwen. Op deze manier kunnen de digitale eerste verkooprechten en eigendomsrechten bijgehouden worden. Daarnaast kunnen via de blockchain-technologie de netwerken van bibliotheken en universiteiten met elkaar verbonden worden. Zo kunnen de verschillende databases elkaar ondersteunen.