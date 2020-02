Ziggo Sport Totaal-abonnement? Dan heb je F1 TV Pro volledig gratis

Ziggo levert de streamingdienst F1 TV Pro gratis bij het Ziggo Sport Totaal-abonnement. Liberty Media – eigenaar van Formule 1 – brengt de streamingdienst F1 TV Pro in samenwerking met VodafoneZiggo op de Nederlandse markt.

F1 TV Pro is gericht op exclusieve content en is een online streamingdienst. F1 TV pro heeft enkele voordelen;

Livestream van alle GP’s

Livestream van de pre-season testraces in Barcelona – exclusief op F1 TV Pro

20 live onboard-camera’s

Live meeluisteren naar de board radio’s

Naast F1 ook F2, F3 en Porsche Supercup

Battle mode (split screen)

Pitlane kanaal met commentaar van experts

Live timing van alle teams

35 jaar historische races terugkijken

Dit seizoen krijgen Ziggo-klanten met een Ziggo Sport Totaal-pakket het abonnement op F1 TV Pro gratis. Ziggo Sport Totaal-klanten bij andere providers kunnen het abonnement tegen betaling afnemen bij F1. Hiervoor betaal je €64,99 per jaar of € 7,99 per maand.

Via de F1 TV Pro dienst zijn de on board camera’s exclusief te zien via de dienst. Ook is het mogelijk om de live-beelden van de testdagen in Barcelona te bekijken. De testdagen voor aankomend seizoen zijn sinds 19 februari gestart.

Voor abonnees van Ziggo met het Ziggo Sport Totaal-pakket is het mogelijk om de aanmelding te voltooien.