Coronavirus: Zo volg je de ontwikkelingen live via blogs en livestreams

In de afgelopen weken zijn er meerdere persconferentie geweest vanuit het kabinet over het coronavirus. Vanwege de grote belangstelling zijn er regelmatig issues op de streams en online kanalen. Zo was vanmiddag de website van de NOS overbelast. In dit artikel de beste kanalen om het nieuws te volgen en de livestreams te bekijken.

NOS livestream

De livestreams zijn te bekijken via de website van de NOS. Wanneer de website problemen geeft met de bereikbaarheid is er in de meeste gevallen een livestream/ uitzending op het YouTube kanaal van de NOS welke qua bereikbaarheid een goed alternatief is. De livestream via YouTube is tevens te bekijken via mobiele apparaten zoals een tablet of smartphone.

Officiële informatie

Naast de livestreams en liveblogs is de website van rivm.nl bedoeld voor de algemene nieuwsvoorziening vanuit de overheid.

Persconferentie

Wanneer er een persconferentie plaats zal vinden. Is het mogelijk om deze te volgen via de website van de NOS, RTLNieuws of het YouTube kanaal van de NOS. Uiteraard hebben de overige nieuwsmedium ook een liveblog met daarin de laatste updates.

Liveblogs

Vrijwel alle grote nieuwsmedium hebben een liveblog met daarin de laatste ontwikkelingen.