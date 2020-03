Illegale videostreamingdienst Popcorn Time na jaren van stilte weer terug

De ooit zo populaire streamingdienst Popcorn Time is na jaren van stilte weer terug, zo hebben de makers laten weten via Twitter.

Popcorn Time komt met nieuwe versie

In een Twitter-bericht laat de maker weten dat Popcorn Time 4.0 vanaf nu beschikbaar is. Hierbij is de tekst ‘Love in the Time of Corona’ toegevoegd, en lijkt zich te richten op de vele mensen welke vanwege Corona nu thuis zitten.

Popcorn Time werd in 2014 voor het eerst uitgebracht. Het werd al snel enorm populair en bereikte veel gebruikers. De streamingdienst staat beter bekend als de illegale, gratis versie van Netflix, met een simpele app was er een groot aanbod aanwezig.

De videodienst werkt met BitTorrent. Op het platform zijn films en series te bekijken en ook de nieuwere films.

Popcorn Time werd meerdere keren offline gehaald na juridische stappen vanuit de filmindustrie.Ook zijn er meerdere blokkade’s in landen toegepast vanuit de providers.