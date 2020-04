WhatsApp videobellen met acht personen nu beschikbaar

WhatsApp heeft een nieuwe functionaliteit toegevoegd aan de app. Vanaf nu is het mogelijk om met meer mensen een audio of videogesprek te voeren. Vooral door het vele thuiswerken en thuisblijven is er veel vraag naar de app.

Bellen met 8 personen via Whatsapp

Met de nieuwe update is het mogelijk om met 8 personen te videobellen. Het aantal was hiervoor vier deelnemers, maar dit is verhoogd naar 8 inclusief jezelf. Er is hierdoor ruimte om 7 gebruikers uit te nodigen voor een videobelgesprek.

De iOS en Android-versie worden nu uitgerold waarmee de functie binnen enkele dagen is te vinden in de app. Het kan echter even duren voordat de app voor iedereen beschikbaar is, omdat de update in fases verspreid zal worden. Vorige week verscheen de functie al in de bètaversie van WhatsApp.

Concurrentie

De concurrentie zit ook niet stil. Bij Hangouts is het mogelijk om met tien personen te bellen, via FaceTime is er ruimte voor 32 personen. Skype maakt het mogelijk om te bellen met vijftig personen terwijl Zoom is geschikt voor honderd deelnemers.