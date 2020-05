Google Meet voor iedereen gratis te gebruiken

De videovergaderdienst Meet van Google is nu voor iedereen gratis te gebruiken. De gratis versie van Meet was vooralsnog beperkt op scholen en bedrijven. Vanaf mei is het voor iedereen met een Gmail-account mogelijk om zich te registreren voor Google Meet.

Google Meet gratis

Het is eenvoudig om een nieuwe Meet aan te maken. Dit is mogelijk via de website en de apps voor Android en iOS. In een online gesprek kunnen 100 mensen deelnemen. Ook de functionaliteiten voor het inplannen van meetings, scherm delen, ondertiteling en schermindeling komen voor iedereen beschikbaar.

Flinke stijging

Google Meet heeft momenteel veel gebruikers en is extreem aan het stijgen vanwege de coronacrisis. Volgens Sundar Pichai zijn er dagelijks meer dan honderd miljoen gebruikers.

Door het gratis maken van de dienst hoopt Google een aandeel bij concurrent Zoom weg te halen. Bij Zoom is er momenteel veel aandacht rondom de security, aangezien de dienst een aantal keer negatief in het nieuws is gekomen rondom de security.

Google Meet blijft gratis

Google Meet blijft gratis, echter is dit wel tot 30 september 2020 zonder tijdslimiet. Vanaf deze datum is er een maximale duur van 60 minuten per gesprek.

De apps zijn vanuit de Google Play Store of Apple Store te downloaden en zijn uiteraard gratis.