Livestream Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië 2 augustus 2020

Dit weekend staat de Formule 1 op de planning met de Grand Prix van Groot-Brittannië De race is via verschillende kanalen live te volgen. Op zaterdag behaalde Max Verstappen de derde positie tijdens de kwalificatie. De race start om 15:10 op zondag 2 augustus 2020.

De race zal gehouden worden op het Silverstone circuit. Sinds 1987 is Silverstone de thuisbasis van de Grand Prix.

Formule 1 live

Op zondag 15:10 staat de Grand Prix van Groot-Brittannië op de planning. De race zal gereden worden op het Silverstone circuit. In Nederland zijn er verschillende mogelijkheden om de race live te volgen.

Live kijken

Voor de Ziggo abonnees is het mogelijk om de race te volgen via Ziggo Sport Totaal. Alle races zijn ook te bekijken via Ziggo Sport Go. Ziggo Sport is op kanaal 14 live te volgen voor de Ziggo abonnees. Wanneer je niet beschikt over een abonnement is het mogelijk om de Formule 1 live te volgen via een losse wedstrijd aanschaf.

Ook is er tegenwoordig F1 TV. Dit is de streamingdienst van de Formule 1 waarmee je de wedstrijden vanuit verschillende camerastandpunten live kan zien. Een abonnement op F1 TV kost 7,99 euro per maand.

De Grand Prix van Groot-Brittannië start live om 15:10 op het Silverstone circuit. De voorbeschouwing is vanaf 16:00. Op kanaal 14 is de race te volgen. Naast Ziggo Sport is de race ook te volgen op RTL Duitsland.

Gratis kijken/ livestream?

Uiteraard is het mogelijk om de race van live te kijken via verschillende kanalen, waaronder via een livestream welke de Grand Prix zal uitzenden.