Google Pixel 5 officieel; dit zijn de specificaties van de nieuwe smartphone

Google heeft na maanden van geruchten vandaag de Pixel 5 smartphone uitgebracht. Sinds deze week is het toestel officieel uitgebracht en weten we alles over de nieuwe smartphone van Google.

De Google Pixel 5 heeft ten opzichten van zijn voorgangers veel veranderingen. Hierbij is de eenvoud duidelijk aanwezig. De hoogwaardige materialen hebben plaatsgemaakt voor eenvoudigere materialen. Hierdoor heeft Google de smartphone vooral qua prijs interessanter gemaakt. Het ontwerp oogt niet high-end, maar is behoorlijk minimaal.

Onder de motorkap is er high-end hardware aanwezig. De Pixel 5 wordt geleverd met een 6 inch Full HD OLED-scherm met een verversingsfrequentie van 90 Hz. Voor de rekenkracht is er een Snapdragon 765G welke et geheel aanstuurt met standaard 5GB welke zal worden bijgestaan met 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan interne opslag.

Google weet altijd de camera’s van topkwaliteit te maken in de smartphones. Aan de achterzijde is er een 12 megapixel hoofdcamera toegevoegd met de ondersteuning van een 16 megapixel ultrabreedhoeklens. Voor de accu is er gekozen voor een capaciteit van 4080 mAh.

De kans is behoorlijk klein dat de smartphone officieel ook in Nederland verkocht zal worden. Net zoals bij zijn voorgangers zullen verschillende webwinkels de smartphone importeren.

In Amerika zullen de leveringen op 15 oktober starten.