Motorola Moto E7: Nieuwe budgetsmartphone met 48MP camera

Lenovo heeft de Motorola Moto E7 aangekondigd. De E7 Plus is al even te verkrijgen op de markt terwijl de reguliere E7 ontbrak. Het toestel zal snel verschijnen voor een bedrag van 119 euro.

Motorola Moto E7

Op 1 december zal de smartphone verkrijgbaar zijn in Nederland voor een bedrag van 119 euro. Voor dit bedrag ontvang je een 6.5-inch smartphone met 2GB aan RAM en 32GB interne flashopslag.

Het 6.5-inch scherm heeft een resolutie van 1600 bij 720 pixels en heeft een verhouding van 20:9. Aan de achterzijde van de smartphone zijn er een drietal camera’s te vinden, waarvan de 48 megapixel sensor de belangrijkste is. Deze camera is voorzien van de zogenaamde Quad Pixel-technologie die vier pixels in één combineert. Daarnaast is er ook een 2 MP Macro Vision-camera aanwezig en een 5 MP selfiecamera.

De telefoon wordt ondersteund door een octa-core 2.0 GHz processor van MediaTek met daarbij 2 GB werkgeheugen en 32 GB opslag. Lenovo heeft de smartphone voorzien van Android 10.

Voor het bedrag van 119 is de smartphone hierdoor vooral gericht op het goedkopere segment. Je kan kiezen uit de kleuren Mineral Grey en Satin Coral.