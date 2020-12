‘OnePlus werkt voor de OnePlus 9 samen met Leica’

OnePlus zou gaan samenwerken met camerafabrikant Leica voor de nieuwe OnePlus 9 smartphone. Het gaat hierbij om een samenwerking gericht op de camera technieken.

In het verleden hebben meerdere smartphonefabrikanten samengewerkt met Leica voor de camera-setup. In 2016 ging Huawei al aan de slag met Leica-lenzen. Volgens nieuwe geruchten zou OnePlus volgen. Volgens twitteraar Teme, welke vaak Huawei-lekken naar buiten brengt komt de samenwerking tussen de OnePlus en Leica met de OnePlus 9 naar buiten.

OnePlus 9-serie

De OnePlus 9-serie zal bestaan uit de OnePlus 9, de OnePlus 9E en de OnePlus 9 Pro. Of alle smartphones van OnePlus zullen beschikken over de nieuwe Leica-technieken is nog onduidelijk.

Huawei

Bij Huawei beschikken de Mate 40 Pro en P40 Pro Plus onder andere over Huawei techniek. Als we kijken naar de resultaten zijn beide smartphones momenteel een van de betere als het gaat om de camera kwaliteiten.

Beschikbaarheid

De OnePlus 9 kunnen we in 2021 verwachten als opvolger van de huidige OnePlus 8. Meer details over de smartphone is vooralsnog onduidelijk.