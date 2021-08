Podcasts: een nieuw intern communicatiemiddel voor het bedrijfsleven

Podcasts zijn populairder dan ooit. Mensen zijn inmiddels gewend aan het feit dat hun favoriete radio topic of show ook on demand te beluisteren is. Oftewel, hetzelfde fenomeen dat al zichtbaar is bij televisie met diensten zoals Netflix en Videoland, heeft nu ook de radio bereikt in de vorm van een podcast. Bovendien is de podcast ook een nieuw intern communicatiemiddel voor organisaties. Een interessante ontwikkeling waar we je graag in meenemen. In deze blog kom je meer te weten over podcast trends en de ontwikkeling op zakelijk gebied.

De cijfers

Zoals we net al benoemde zijn podcasts razendpopulair. Het is een nieuwe manier van radio luisteren. We bepalen zelf wanneer en op welke plek we naar welke show luisteren. En dat is precies wat een podcast is: luisteren on demand. Sommige experts denken zelfs dat een podcast de radio volledig kan vervangen. Deze voorspelling werd versterkt toen de coronapandemie uitbrak in maart 2020. Uit de meest recente versie van de Podcast Monitor – een onafhankelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Markteffect – blijkt namelijk dat het aantal podcastgebruikers explosief steeg tijdens de coronapandemie. Deze constatering is ook terug te zien in de cijfers. Toen podcasts in 2019 langzamerhand bekender werden, luisterenden zo’n 28 procent van de Nederlanders wel eens naar een podcast. Precies een jaar later – toen de pandemie uitbrak – stond de teller op 47 procent.

Ook nam het onderzoeksbureau de beweegredenen om een podcast te luisteren onder de loep. Amusement en ontspanning blijken de belangrijkste redenen, gevolgd door persoonlijke ontwikkeling, het volgen van interessante personen en nieuws. Een andere interessante ontwikkeling uit het onderzoek is dat podcasts zelfs zo geliefd zijn, dat de onderzoekspopulatie aangeeft ook in het nieuwe normaal te blijven luisteren. Kortom, ook na de pandemie is de podcast een blijvertje en is er een kans dat podcasts populairder worden dan radio. Tenslotte vond er tijdens de pandemie ook een verandering plaats in de voorkeur voor podcast genres. Waar true crime voorheen een hot topic was, hadden mensen nu juist behoefte aan betrouwbaar nieuws. Voornamelijk de nieuwspodcasts die specifiek over corona gingen, scoorden bovengemiddeld goed.

Intern communicatiemiddel

De podcast heeft ook zijn intrede gemaakt in het bedrijfsleven. Een geheel nieuw intern communicatiemiddel ontstond tijdens de pandemie. Doordat het persoonlijke contact op de werkvloer wegviel, zochten communicatieafdelingen van grote organisaties naar een nieuw persoonlijk communicatiemiddel. Al snel bleek de podcast hier een geschikt middel voor; het is makkelijk te implementeren, interactief en laagdrempelig. Bovendien kun je met dit middel op een persoonlijke manier betrokkenheid creëren en informeren. Ook wanneer medewerkers thuiswerken. Waar je voorheen medewerkers vroeg een tekst te schrijven voor een interne nieuwsbrief, krijg je middels een podcast de kans om medewerkers echt te betrekken in een interview. Op die manier doen ze echt mee en creëer je saamhorigheid. Iets dat bij een abstracte nieuwsbrief die je ontvangt in je mailbox minder goed overkomt. Een groot voordeel is ook dat men een podcast kan beluisteren op elk gewenst moment, op elke plek en met elk apparaat. Of je ‘m beluisterd tijdens het werk, in de auto of tijdens een wandeling, jij bepaalt zelf hoe en wanneer je de podcast beluisterd. Dit maakt het een laagdrempelig medium dat plaats- en tijdonafhankelijk is.

Zelf beginnen

Heb je de knoop doorgehakt om zelf een podcast op te nemen? Zorg dan dat je tot in de puntjes weet waar je rekening mee moet houden voordat je aan de slag gaat. In de eerste plaats is het verstandig om na te denken over de manier van presenteren. Ga je voor een duopresentatie of presenteer je alleen? Om een dynamische en interactieve podcast neer te zetten is een co-host aan te raden. In de tweede plaats kun je nadenken over een sterke intro en outro, de naam van de podcast, de gasten, aflevering indeling en het script. Tenslotte is het belangrijk om de juiste spullen in huis te hebben. Denk aan voicerecorders, een goed audiobewerkingsprogramma en bedrukte powerbanks met logo om je apparatuur mee op te laden. Neem je een podcast interview op op afstand? Dan kun je natuurlijk Skype of zoom gebruiken. De audiokwaliteit van deze programma’s laat echter nog wel eens iets te wensen over. Gelukkig is de dienst IRIS daar de perfecte oplossing voor. Deze dienst is speciaal ontworpen om de auto kwaliteit van podcasts en interviews op afstand te verbeteren.

We kunnen dus concluderen dat een podcast een vorm van on demand radio luisteren is. Op den duur zal de podcast zelfs de radio vervangen. Het nieuwe medium is nóg populairder geworden tijdens de corona pandemie. Niet alleen omdat mensen behoefte hebben aan amusement en ontspanning, maar ook om betrouwbaar nieuws te vergaren en voor organisaties om intern op een persoonlijke, dynamische en laagdrempelige manier te communiceren met medewerkers.