Buienradar app geeft nu ook regenvoorspelling voor komende 8 uur

De makers van de populaire app Buienradar app hebben een nieuwe functionaliteit toegevoegd aan de app. Het gaat hierbij om de nieuwe regenvoorspelling voor de komende 8 uur.

Buienradar app: Verwachting voor 8 uur

Voorheen beschikt de app over een regenvoorspelling voor de 3 uur en 48 uur. Nu is er een nieuwe voorspelling welke zich richt op 8 uur. Gebruikers van de app kunnen nu dus kiezen tussen 48 uur, 24 uur, 8 uur en 3 uur.

Buienradar is inmiddels een volledige weerapp welke naast een radar ook beschikt over andere meetinstrumenten zoals verwachting. Buitenradar is sinds 2011 eigendom van RTL.

Volgens de makers van de app gaat het hierbij om een veelgevraagde functie.