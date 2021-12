Goede tips om als zzp’er meer opdrachten binnen te halen

Als zzp’er is het niet altijd even makkelijk om nieuwe opdrachten te scoren. En dat kan zeker frustrerend zijn, want je wilt tenslotte aan het werk. Er zijn een aantal tips die je kunt gebruiken om de kans op opdrachten te vergroten. Het is dan ook zeker slim om deze tips in te zetten, zodat je jezelf niet druk hoeft te maken om het feit dat je geen opdrachten hebt om aan te werken. Benieuwd welke tips je als zzp’er kunt gebruiken om meer opdrachten binnen te halen? Lees snel verder, wij sommen er hieronder een aantal voor je op.

Een goede website

Een van de belangrijkste tips om te onthouden als zzp’er, is dat het goed is om gevonden te worden. Probeer ervoor te zorgen dat potentiële klanten jou makkelijk kunnen vinden. Het is hiervoor belangrijk om jezelf constant te profileren online. Hierbij kun je ten eerste denken aan een goede website. Je kunt ervoor kiezen om deze zelf te bouwen, maar als je hier geen tijd voor hebt of kennis van hebt is het een aanrader om dit te laten doen door bijvoorbeeld wordpress developers. Hoe beter jij gevonden kan worden, hoe groter de kans is dat klanten met je in zee gaan!

Zet social media in

Naast een goede website is het als zzp’er ook belangrijk om gebruik te maken van social media. Je kunt hierbij denken aan platformen als Facebook, Instagram of Twitter. Maar dat niet alleen, ook is het handig om gebruik te maken van een zakelijk platform, zoals bijvoorbeeld LinkedIn. Dit is een fantastisch platform waar zzp’ers veel aan kunnen hebben. Je kunt hier belangrijke connecties aangaan en jezelf als ondernemer verkopen. Het is dan ook zeker een aanrader om hier gebruik van te maken.

Maak jezelf kenbaar binnen je netwerk

Jouw netwerk kan veel voor jou betekenen. Laat de mensen om je heen dan ook vooral weten dat je bent begonnen met een eigen onderneming. Zij zullen dit onthouden en kunnen die bijvoorbeeld via mond-tot-mondreclame weer doorgeven aan iemand anders. Dat heeft veel voordelen, want je kunt via je netwerk soms aardig wat opdrachten scoren.

Schrijf je in bij freelance platformen

Er zijn verschillende platformen waarbij jij jezelf als zzp’er kunt aanmelden om opdrachten binnen te halen. Zeker als je net bent begonnen met jouw onderneming, is dit handig om te doen. Bij deze platformen kun je reageren als je interesse hebt in een bepaalde opdracht en ook kunnen opdrachtgevers jou vinden.

Deze tips kunnen je er in ieder geval bij helpen om de kans op opdrachten te vergroten. Zorg er in ieder geval voor dat je een goede website online hebt staan. Als je hier hulp bij nodig hebt, kun je een kijkje nemen op stuurlui.nl. Het kan soms dan wel even tegenzitten met het binnenhalen van opdrachten, maar het is altijd goed om hier hard voor te blijven werken. Weet wat jouw kracht is en presenteer dit aan de buitenwereld. Als je talent hebt binnen een bepaald vakgebied, zal je uiteindelijk vast wel nieuwe klanten binnenhalen!