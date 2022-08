Prijsverhoging voor PlayStation 5 in Nederland

Sony heeft de prijs van de PlayStation 5 verhoogd in verschillende markten, waaronder ook op de Nederlandse markt.

De huidige inflatie heeft wereldwijd een probleem gegeven voor bedrijven. De prijs van boodschappen, benzine en energie stijgen flink. Voor bedrijven is het duurder geworden om producten te produceren en alles over de wereld te vervoeren.

Sony heeft besloten om de PlayStation 5 te verhogen in verschillende markten, waaronder de Nederlandse markt. De prijs van de normale PS5 gaat omhoog naar 549,99 euro, terwijl de PS5 Digital Edition vanaf heden 449,99 euro kost. Dat is een verhoging van 50 euro, ongeveer 10 procent van de oorspronkelijke prijs.

De prijsverhoging is per direct actief. Naast Nederland is de prijs ook gestegen in het Verenigd Koninkrijk, Japan, China, Australië, Mexico en Canada