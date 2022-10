Netflix komt in november met advertentieabonnement,

Netflix introduceert begin november een nieuwe abonnement waarbij advertenties zijn te zien in het basis abonnement. Basic with Ads gaat 6,99 dollar (zo’n 7,15 euro) per maand kosten in de Verenigde Staten. Of en wanneer het nieuwe advertentie abonnement ook in Nederland beschikbaar zal zijn, is vooralsnog niet bekend.

Abonnement met advertenties

In november zal het abonnement in twaalf landen verschijnen. Naast de VS gaat het om Australiƫ, Braziliƫ, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italiƫ, Japan, Mexico, Spanje, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk.

De advertenties zullen tussen de vijftien en dertig seconden duren. Netflix geeft aan dat er per uur niet meer dan vier tot vijf minuten aan reclames zijn te zien.

Sinds begin dit jaar heeft Netflix veel abonnees verloren. Veel mensen besparen op de streamingdiensten, ook komt er steeds meer concurrentie vanuit andere streamingdiensten. Hiervan is Disney+ een goed voorbeeld.