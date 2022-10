F1 22 is komend weekend volledig gratis te spelen op verschillende platformen

Raceliefhebbers kunnen dit weekend F1 22 volledig gratis proberen. De populaire racegame zal vanaf 20 tot 24 oktober volledig gratis te spelen zijn op verschillende platformen.

F1 22 gratis

Vanaf 20 oktober is het mogelijk om F1 22 volledig gratis te proberen om de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Voor de gamers zal er na de gratis periode een speciale korting beschikbaar zijn om alsnog de game te kopen. Alle progressie die je boekt zal worden behouden bij een eventuele aanschaf van de game.

Grand Prix

De gratis actie is ter gelegenheid van de aankomende Grand Prix in Austin, Texas. Vanaf donderdag is het mogelijk om de game gratis te proberen.