Philips Hue Festavia: Slimme kerstverlichting

Signify heeft een nieuw product op de markt gebracht welke zich specifiek richt op de feestdagen. Het gaat hierbij om een 20 meter lang lichtsnoer met 250 minileds.

Philips Hue Festavia

De Festavia is een 20 meter lang lichtsnoer welke volledig aanpasbaar is via de app. De Hue Festavia is vanaf 15 november voor 160 euro beschikbaar via de officiële website van de fabrikant.

Gebruikers kunnen de Hue Festavia net zoals bij de overige producten via de Hue-app bedienen. Voor Festavia introduceert Signify twee nieuwe functies in de Hue-app. Het gaat hierbij om een sprankel effect met de naam ‘fonkelen’ en de nieuwe Diffuus-stijl.

Beschikbaarheid

Met een prijs van 160 euro is de kerstverlichting wel redelijk aan de prijs.