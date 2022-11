Techniek elektrische auto’s steeds geavanceerder

De eerste elektrische auto werd alweer heel wat jaren geïntroduceerd. Ver kon je er nog niet mee rijden en het model was ook nog niet echt tot de verbeelding sprekend. Vandaag de dag is er veel veranderd. De ontwikkeling van elektrische auto’s gaat razendsnel. Bijna alle grote merken zijn er intensief mee bezig. Dat moet ook wel. Binnen enkele decennia zal er geen enkele personenauto met brandstofmotor meer rondrijden. Ook bestelwagens en vrachtwagens worden steeds vaker uitgerust met een elektrische motor. De kans is dus groot dat je op dit moment in je laatste benzine- of dieselauto rijdt.

Zijn elektrische auto’s duur?

Elektrische auto’s zijn qua aanschaf nu vaak nog duurder dan een benzineauto. Maar ook daar zal in de toekomst verandering in komen. Als de productie grootschaliger wordt dan zullen de prijzen uiteindelijk gaan dalen. Dat wil zeggen: als de algemene inflatie binnen de perken blijft. Als je kiest voor een elektrische auto met lease kun je de kosten voor aanschaf en gebruik spreiden. Dit maakt de drempel om over te stappen op een elektrische auto een stuk lager. Leasen wordt sowieso steeds vaker gedaan. Je hoeft geen groot bedrag ineens te investeren voor aankoop of te reserveren voor dure opties. De maandelijkse kosten staan vast voor de gehele leaseperiode. Een zekerheid waar veel mensen de voorkeur aan geven.

Een representatieve zakelijke auto

Niet alleen de techniek, ook de uitstraling van elektrische auto’s verbetert snel. Je kunt met je elektrische auto heel goed zakelijk voor de dag komen. Als je kiest voor zakelijk leasen zijn er talloze modellen waar je uit kunt kiezen. Er komen ook steeds meer auto’s met een automaat in plaats van handmatige schakeling. Dit zorgt voor een rustige rijstijl die zeer economisch is. Op die manier haal je het maximale uit je accuduur en kun je bovendien ontspannen rijden. Veel modellen hebben cruise control, ideaal voor lange stukken op de snelweg.

Een luxe auto met de laatste snufjes

Veel autoproducenten richten zich bij de ontwikkeling van nieuwe modellen steeds meer op de elektrische auto. Auto’s met verbrandingsmotor worden steeds meer een uitstervend soort. In de elektrische auto’s wordt volop geïnvesteerd als het gaat om nieuwe features om het de bestuurder makkelijker te maken. Er zijn mensen die niet meer weten dat er vroeger geen park assist op een auto zat en al helemaal geen achteruitrijcamera. Nu wordt dat steeds normaler en zijn dit soort handige hulpmiddelen ook op goedkopere modellen beschikbaar.