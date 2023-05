ChatGPT heeft eindelijk een officiële app voor de iPhone

OpenAI heeft in de VS de officiële app voor ChatGPT uitgebracht. Een release van de app in meer landen zal binnenkort volgen, net als een versie voor Android. Vooralsnog is de app alleen beschikbaar in de VS.

OpenAI

Zes maanden geleden heeft OpenAI de webversie van de AI-chatbot uitgebracht. Inmiddels is de officiële app beschikbaar voor iOS. De iOS-app is voorlopig alleen in de Amerikaanse Apple App Store te downloaden.

Volgens het bedrijf zal de app in de komende weken beschikbaar komen voor andere landen. Om welke landen het gaat, is nog niet bekend. Ook komt er binnenkort een versie voor Android.

App met spraakherkenning

Via de app is het mogelijk om vragen te stellen, ook is er de mogelijkheid om via spraakherkenning commando’s te geven. Dit werkt via de Whisper-spraakherkenning.

Net zoals bij de webversie is voor ChatGPT Plus abonnees het verbeterde GPT-4 AI-model beschikbaar. Betaalde abonnees krijgen ook eerder toegang tot nieuwe functies en de app zal sneller werken.