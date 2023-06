Binance trekt zich terug uit de Nederlandse markt – Bitvavo alternatief?

Alleen nog opnemen

Binance, een van ’s werelds grootste cryptocurrency-beurzen, heeft aangekondigd dat het zich terugtrekt uit de Nederlandse markt. Vanaf vandaag zullen er geen nieuwe gebruikers meer worden geaccepteerd die in Nederland wonen. Vanaf 17 juli 2023 om 02:00 Nederlandse tijd zullen bestaande Nederlandse gebruikers alleen nog in staat zijn om hun cryptomunten op te nemen van het Binance-platform. Verder zullen aankopen, handelstransacties of stortingen niet meer mogelijk zijn. Binance adviseert gebruikers om actie te ondernemen door hun crypto’s op te nemen van hun Binance-accounts.Het gevolg is dat Nederlandse klanten met ingang van 17 juli 2023 enkel nog kunnen opnemen bij het cryptoplatform. Aankopen, transacties en stortingen zijn dan niet langer mogelijk, en ook openstaande posities voor de verschillende Binance-producten worden geleidelijk gesloten. Aanbevolen is om de crypto tegoeden op te nemen en te verplaatsen naar een andere cryptodienst welke beschikt over de vereiste registratie bij DNB, een voorbeeld is de crypto exchange Bitvavo. Binance geeft aan dat het een uitgebreid registratieproces heeft doorlopen als Virtual Asset Service Provider (VASP) bij de Nederlandse toezichthouders. Ondanks dat er meerdere alternatieve mogelijkheden zijn onderzocht om Nederlandse inwoners te kunnen bedienen in overeenstemming met de Nederlandse regelgeving, heeft dit nog niet geleid tot een VASP-registratie in Nederland. Binance hoopt in de toekomst weer diensten te kunnen aanbieden in Nederland.Bestaande Nederlandse gebruikers ontvangen een e-mail met uitgebreide informatie over wat dit betekent voor hun accounts en de crypto’s die ze momenteel op het Binance-platform hebben, evenals de stappen die ze moeten nemen. Hoewel Binance teleurgesteld is dat dit noodzakelijk is geworden, zal het blijven samenwerken op een productieve en transparante manier met Nederlandse toezichthouders. Bitvavo is een Nederlandse crypto exchange. De Nederlandse exchange heeft verschillende toepassingen waar je eenvoudig met o.a iDeal en bankoverschrijvingen tegen de laagste kosten crypto kan kopen. Op Bitvavo zijn er naast Bitcoin en Ethereum ook vele altcoins te vinden. Op deze pagina lees je alles over de Bitvavo exchange. Op deze pagina laten we zien hoe je een account aanmaakt bij Bitvavo. Het aanmaken van een account voor Bitvavo is zeer eenvoudig. Ga naar, waar je via een e-mailadres en naam direct kan activeren. Activeer vervolgens het account door op de knop in de bevestigingsmail te klikken. Wil je direct geld storten om aan de slag te gaan dan moet je wel de verplichte verificatie voltooien. De volgende stappen zijn vereist:Voor nieuwe gebruikers is er een tijdelijke actie welke het mogelijk maakt om tot 1000 euro gratis te handelen – hierbij is het mogelijk om de eerste 1000 euro zonder transactiefees te handelen. Om gebruik te maken van de actie is het een vereiste om je te registreren via. Vervolgens krijg je automatisch de voordelen aan het account gekoppeld.