Ring Indoor Cam (tweede generatie) te verkrijgen in Nederland

De tweede generatie van de Ring Indoor Cam is vanaf nu te verkrijgen in Nederland. De Indoor Cam (tweede generatie) is de eerste beveiligingscamera van Ring welke is voorzien van een privacycover. Vanaf deze week is de Ring Indoor Cam te verkrijgen in Nederland.

Ring Indoor Cam (tweede generatie)

De tweede generatie van de Ring Indoor Cam heeft enkele verbeteringen. De Indoor Cam is een compacte camera welke je via een stekker van stroom voorziet. Hierdoor is het eenvoudig om de camera te installeren en te plaatsen voor het perfecte beeld.

Ring heeft de camera voorzien van een een aantal nieuwe verbeteringen. Het apparaat komt namelijk met een privacykap waarmee je video- en audio-opnamen kunt uitschakelen. Vooral voor indoor beelden is dit een mooie oplossingen gericht op de privacy.

Ring Indoor Camera 2de generatie specificaties

• 1080p HD-video

• Twee-weg gesprekken

• Live meekijken

• Real-time meldingen

• Aanpasbare bewegings- en privacyzones

• Nachtzicht in kleur

• Geavanceerde Pre-Roll (met een Ring Protect abonnement)

• Netvoeding

• Werkt met Alexa

• 2.4 GHz

Verkrijgbaarheid in Nederland

De Ring Indoor Camera (tweede generatie) is vanaf nu te koop voor een bedrag van 59,99 euro. Een 3-pack is te verkrijgen voor 139,99 euro.