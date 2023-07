Wanneer je beschikt over een eigen bedrijf moet je rekening houden met een aantal belangrijke punten. Je wilt zo min mogelijk kosten maken, maar zoveel mogelijk uit je werkzaamheden halen. Daarom is het van belang om te beschikken over een goed inzicht van de bezittingen binnen het bedrijf. Een manier waarop je dit kunt doen is met Software Asset Management. Misschien nu nog een onbekend begrip, maar we vertellen je er graag meer over. Benieuwd naar wat het inhoudt en wat hier de voordelen van zijn voor jouw bedrijf? Lees dan snel verder!

Kostenoptimalisatie: een belangrijk begrip

Voordat we duiken in de wereld van Software Asset Management stellen we je graag voor aan de term kostenoptimalisatie: een cruciaal begrip binnen Software Asset Management. Met kostenoptimalisatie streef je naar zo min mogelijk uitgaven met een zo groot mogelijke groei. Een bedrijf dat veel ervaring heeft met dit thema is Crayon. Met hun meer dan twintig jaar ervaring kunnen zij je voorzien van professioneel advies. Kosten optimalisatie met Crayon zorgt voor een volledige controle over je IT-uitgaven en vermijdt onnodige risico’s.

Wat is Software Asset Management?

Software is nog al een belangrijk onderdeel van vrijwel alle bedrijfsprocessen. De kosten hiervan kunnen daarom ook hoog oplopen binnen het IT-budget. Controle over deze softwarelicenties en die op een efficiënte manier benutten is daarom ook van groot belang. Door middel van Software Asset Management behoud je deze controle en zorg je ervoor dat onnodige kosten voorkomen worden.

De voordelen van Software Asset Management

Er zijn een aantal voordelen aan Software Asset Management. Naast dat het je helpt met het voorkomen van onnodige kosten, geeft het je een goed inzicht in de softwarelicenties waar je over beschikt en helpt het je keuzes maken over welke licentie je wilt behouden. Niet alle licenties waar je op dit moment over beschikt, zijn namelijk nog van belang. Door middel van dit inzicht in je bedrijf, zorg je ervoor dat je goed bent voorbereid op mogelijke risico’s en verhoog je de veiligheid binnen het bedrijf.

Zoals je ziet is Software Asset Management voor elk bedrijf, groot en klein, van groot belang: het kan onnodige kosten behoorlijk tegengaan. Toch is het niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Ga daarom met een bedrijf, zoals Crayon, om de tafel om er zo alles uit te halen en zeker te weten dat je voorbereid aan de slag kan met Software Asset Management!