Het belang van penetratietesten voor jouw persoonlijke digitale beveiliging

Waarschijnlijk heb je je huis beveiligd met goede sloten, alarmsystemen en misschien zelfs een automatisch hekwerk. Alles is brandveilig, en zo kun je nog wel even doorgaan. Maar heb je ook weleens gedacht aan je digitale persoonlijke beveiliging? Particulieren met veel vermogen worden steeds vaker het slachtoffer van cybercrime. Een pentest geeft inzicht in hoe de digitale beveiliging van jouw persoonlijke gegevens er nou écht voor staat, en een security awareness training geeft je de handvatten om die beveiliging op peil te houden.

‘Computercriminaliteit’ ‘Computercriminaliteit’

Eerst maar eens de basics. Digitale beveiliging: je hebt het nodig om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen cybercrime, het digitale broertje van de ‘gewone, offline’ criminaliteit. Cybercrime, ook wel computercriminaliteit, omvat alle vormen van misdaad en misbruik waarbij een computer of het internet een rol spelen. En juist onder particulieren komt deze vorm van criminaliteit veel voor: uit cijfers blijkt dat in 2021 een toenemend aantal particulieren met veel vermogen het slachtoffer werden van cyberaanvallen.

Welke risico’s loop ik?

Slechte persoonlijke digitale beveiliging kan allerlei gevolgen hebben. Er kan gemakkelijk worden ingebroken in je systemen, waardoor persoonlijke en vertrouwelijke data kan worden gestolen. Het laatste wat je wilt, is dat je persoonlijke (financiële) gegevens in verkeerde handen vallen of dat je te maken krijgt met een crimineel die je gegevens gijzelt en losgeld eist. Als je persoonlijke digitale omgeving wordt gehackt en je niet meer bij je gegevens kunt, is de prijs altijd hoger dan het losgeld.

Van phishing tot social media

Een aantal zaken die je tegen kunt komen in de digitale wereld van de cybercrime zijn phishing, identiteitsdiefstal, malware-aanvallen en social engineering. Maar ook kun je zelf fouten maken, zoals het per ongeluk delen van persoonlijke informatie via e-mail, het onvoldoende beveiligen van je thuisnetwerk, of het posten van vertrouwelijke informatie op social media.

Óók voor tech-savvy particulieren

Cybercrime ontwikkelt zich continu en wordt steeds geavanceerder. Zelfs als je technologisch onderlegd bent, kun je slachtoffer worden van cyberaanvallen. Gelukkig kun je verschillende maatregelen nemen om zowel jezelf als je digitale systemen up-to-date te houden.

Cybersecurity: zelf doen of uitbesteden

Digitale persoonlijke beveiliging kan van alles omvatten. Je kunt een deel ervan zelf realiseren, maar sommige zaken zijn te complex om zelf te doen. Denk bijvoorbeeld aan de beveiliging van je persoonlijke financiële gegevens, waarvoor je de expertise van een externe professional nodig hebt. Of je kunt kiezen voor een gespecialiseerd bedrijf dat je kan helpen met verschillende beveiligingsdiensten die moeilijk intern te realiseren zijn.

Een security awareness training

Het organiseren van een security awareness training is een goede eerste stap in de richting van betere persoonlijke cybersecurity. Zo’n training geeft je handvatten om digitale risico’s te herkennen en te vermijden. Het is namelijk niet altijd eenvoudig om de nieuwste cyberdreigingen te herkennen. Denk aan phishing-e-mails die eruitzien als legitieme communicatie van financiële instellingen.

Bewustwording creëren

Het belangrijkste aspect van een security awareness training is het creëren van bewustzijn over cybercrime. Hoe kun je zelf actief bijdragen aan een veilige digitale omgeving? Zo’n training duurt meestal enkele uren en wordt door professionals aangeboden. Praktijkvoorbeelden laten zien hoe cybercrime er in de praktijk uitziet, zoals phishing-aanvallen, spoofing en social engineering.

Ethisch hacken: voer een pentest uit

Je kunt niet meer zonder je digitale omgeving, dus wil je er alles aan doen om een hack te voorkomen. Maar waar ben je kwetsbaar? Waar moet je aandacht aan besteden? Een ethische hacker kan dat voor je onderzoeken. Een pentest is, net als een security awareness training, een preventieve maatregel om je digitale beveiliging te verbeteren.

Wat levert dat op?

Een pentest geeft jou als particulier met veel vermogen inzicht in de veiligheid van je digitale omgeving. Welke gegevens kunnen worden benaderd? Kan informatie worden gemanipuleerd of verwijderd? Op basis van deze gegevens kun je je persoonlijke gegevens beter beveiligen, precies waar dat nodig is. Zo weet je zeker dat je de juiste investeringen doet.

Alle risico’s in kaart

Er zijn situaties waarin een pentest extra belangrijk is. Denk aan het aanschaffen van nieuwe digitale apparaten, het aangaan van financiële transacties online, of als er al eens een incident is geweest. Het is essentieel om alle risico’s opnieuw in kaart te brengen, omdat de digitale wereld voortdurend verandert.

Samenvatting

Naast je ‘offline persoonlijke beveiliging’ is het dus van groot belang om ook je persoonlijke cybersecurity te waarborgen en te verbeteren, vooral als je veel vermogen hebt. Gelukkig kun je zelf actief bijdragen aan een veilige digitale omgeving, bijvoorbeeld door een security awareness training te volgen of een pentest uit te voeren. Zo weet je zeker dat je digitale deuren, net als je fysieke beveiliging, goed op slot zijn aan het einde van de dag.