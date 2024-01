Waarom refurbished laptops de toekomst zijn

Als er iets is waar we het over eens kunnen zijn met z’n allen, dan is het dat het weer op aarde aan het veranderen is. De zomers worden heter en de winters worden natter. Dit heeft onder andere te maken met onze eigen ecologische voetafdruk op aarde. Door actief bezig te gaan met het verduurzamen van ons leven zorgen we ervoor dat de aarde iets minder uitgeput raakt.

Nu vraag je je misschien af hoe je daar aan bij kunt dragen in combinatie met tech. Simpel: door te gaan voor duurzame opties wanneer je een nieuwe smartphone of laptop nodig hebt. Een refurbished gadget zoals een refurbished Lenovo Yoga is bijvoorbeeld een groene optie. Waarom dat zo is en waarom refurbished op die manier de toekomst is, lees je in dit artikel.

Refurbished apparaten: wat betekent dat precies?

Grote kans dat je weleens gehoord hebt van refurbished; misschien beschik je zelfs zelf over een refurbished apparaat zoals een laptop of een smartphone. Refurbished staat voor tweedehands apparaten die dus al eens gebruikt zijn, maar die volledig zijn nagekeken en waar nodig opgelapt zijn. Dit gebeurt door professionals die verstand hebben van dergelijke apparatuur, zodat ze de gerepareerde exemplaren weer opnieuw in de verkoop kunnen gooien. Het grootste ‘groene’ voordeel hiervan is, logischerwijs, dat je als verkoper én als gebruiker kiest voor het hergebruik van materialen en producten.

Er zijn allerlei soorten apparaten die je tegenwoordig refurbished aan kunt schaffen. Alleen al binnen het assortiment laptops zie je honderden verschillende A-merken die naast nieuwe laptops ook refurbished laptops beschikbaar hebben bij diverse aanbieders. Het is goed om te weten dat dit soort laptops, evenals de andere refurbished apparaten, allerlei tests ondergaan en dat ze volledig worden schoongemaakt voordat ze weer in de verkoop gaan. Als gebruiker heb je vervolgens vaak de keuze tussen verschillende soorten condities, waarbij geldt: des te meer gebruikerssporen je ziet, des te goedkoper het apparaat. Natuurlijk kun je ook kiezen voor refurbished laptops die echt als nieuw zijn.

Draag bij aan een groenere wereld met refurbished apparaten

Hoewel er verschillende voordelen te vinden zijn aan refurbished apparaten is het grootste voordeel dat ze beter zijn voor het milieu dan compleet nieuwe apparaten. Dat heeft vooral te maken met het hergebruik van materialen en producten, waardoor de wereldwijde elektronische afvalberg kleiner wordt. Deze afvalberg is al jarenlang enorm hard aan het groeien, iets waar de meeste mensen in Nederland en daarbuiten zich nauwelijks van bewust zijn. Naast pure afval zitten er veel grondstoffen, zoals lithium en koper, in elektronische apparaten. Dat zijn grondstoffen die hard nodig zijn op de wereld, maar die door velen van ons gewoon worden weggegooid.

Door laptops, smartphones en andere apparaten te hergebruiken, kies je ervoor om dergelijke grondstoffen nog eens te gebruiken. De meeste laptops en telefoons die normaal gesproken worden ingewisseld voor gloednieuwe apparaten zijn vaak helemaal niet kapot. Ze kunnen, weliswaar na een check en een reparatie hier en daar, nog zeker minstens een ronde mee. Eigenlijk is het dus heel vreemd dat we direct overstappen naar een nieuw apparaat wanneer het oude device niet meer doet wat we hoopten, terwijl het apparaat het gewoon nog doet. Dat is niet alleen slecht voor het milieu en de wereld, maar ook voor je portemonnee. Nieuwe laptops zijn immers niet goedkoop, dus wanneer je steeds nieuwe apparaten koopt, dan ga je dat zeker merken in je portemonnee.

Dagelijks leven wordt duurder: refurbished is betaalbaar

Een andere reden waarom refurbished apparaten zoals laptops de toekomst zijn, heeft te maken met die lage prijs. Het dagelijks leven wordt alsmaar duurder. Dat hebben we de laatste maanden tot jaren heel goed gemerkt. We betalen meer voor onze energierekeningen, boodschappen zijn duurder en benzine is soms niet te betalen. Naar verwachting zal het leven in de toekomst alleen maar meer geld kosten. Daarom is het des te fijner om een oplossing te hebben voor je tech aankopen: refurbished apparaten. Refurbished is namelijk veel goedkoper dan een nieuw apparaat scoren.

Dat is niet zo heel gek, aangezien een refurbished laptop al eens gebruikt is. Het is een tweedehands apparaat dat het weliswaar doet als een nieuw apparaat en dat er vaak ook nog eens zo uitziet. Maar: door die tweedehandse eigenschap betaal je minder voor een refurbished laptop dan voor een compleet nieuwe. Bij een Lenovo Yoga zie je daar bijvoorbeeld al een groot verschil in. Koop je een refurbished Lenovo Yoga, dan bespaar je zo enkele honderden (!) euro’s. Kortom: volop redenen om te benoemen waarom refurbished apparaten de toekomst zijn.