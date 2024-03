Techniek en kinderen; hoe ga je ermee om?

Wanneer je volwassen bent en zelf goede afwegingen kunt maken, dan heb je al snel door wanneer je nét iets te veel op je telefoon aan het kijken bent. Ook wanneer de gameconsole dan wel erg vaak in je handen te vinden is kun je op een gegeven moment wel maatregelen treffen, maar dat is niet het geval bij kinderen. Al van jongs af aan vinden ze alles wat een scherm heeft vaak bovenmatig interessant, en dit trekt dan ook volop de aandacht. Iets wat af en toe helemaal geen kwaad kan, maar ook iets wat je wel beheersbaar wilt houden. Hoe je dit doet en hoe je ermee omgaat? Hier enkel tips.

Wel of niet doen?

Allereerst is het goed om je te realiseren dat je zelf waarschijnlijk ook al op bent gegroeid in het tijdperk dat er beeldschermen in de buurt waren en je er ook op een gezonde manier volwassen mee bent geworden. Het is dan ook goed om wel gewoon een internet en televisie abonnement af te sluiten. Ga echter niet voor het eerste de beste abonnement zoals in jouw jeugd het geval was. Vandaag de dag zit er namelijk nogal wat verschil tussen het ene en het andere abonnement. Niet alleen in prijs, maar ook in het aanbod. Zeker wanneer je kinderen hebt is het goed om hierop te letten. Zit er leuke, verantwoorde kindertelevisie bij? Wanneer je een abonnement afsluit met voldoende vermaak voor de hele familie zul je zien dat tv kijken echt een gezinsmoment wordt. Daarom is het ook leuk om nog gewoon een tv te hebben waar je gezamenlijk naar programma’s kijkt. Het combineren van twee abonnementen in één is wel aan te raden. Dit is vele malen goedkoper dan twee abonnementen.

De tijd

Het strikt instellen van een maximum aan kijktijd is een optie, maar werkt lang niet altijd goed. Kinderen hebben namelijk lang niet altijd nog een goed besef van tijd. Beter is om het te koppelen aan momenten. Bijvoorbeeld wanneer jij aan het koken bent, tussen het ontbijt en het moment van naar school gaan en het kijken naar een beeldscherm tijdens reizen. Daarmee kun je hele heldere kaders en regels geven aan een kind. Wanneer je jezelf ook aan deze regels houdt, zul je zien dat de discussies gering zijn en het plezier groot. Iets waar iedereen blij van wordt. Kies daarnaast voor educatieve en leuke programma’s. Daarmee komen we weer terug bij het eerder genoemde onderwerp van de leuke tv programma’s die je gratis krijgt bij sommige abonnementen. Investeer hierin, kinderen kunnen er dan zelfs veel van leren.

Kortom, kinderen helemaal beeldschermen ontzeggen is in de wereld van vandaag de dag eigenlijk niet meer te doen. De kans dat ze later dan juist doorslaan wordt daarmee ook groter. Beter is om het te doseren aan de hand van duidelijke regels. Maak daarnaast van jullie tv-avondjes gezellige momenten als gezin zijnde. Iets waar ze waarschijnlijk hun hele leven lang veel plezier aan zullen ontlenen.