Zo werkt moderne zonwering

Weet je nog? Het oprollen van het zonnescherm als de zon al onder was, of als het wat harder ging waaien? Je rolde het handmatig op door te draaien aan een stok. Vandaag de dag is zonwering toch echt meer een soort van hightech oplossing die je woning niet alleen koeler houdt, maar ook een stukje slimmer en mooier maakt. Met innovatieve bedieningssystemen, en vaak gevoed door zonne-energie, kun je lekker onderuitgezakt in je tuinstoel (of vanaf de bank) de zon op je voorhoofd blokkeren. En dat op een duurzame manier. In dit artikel bekijken we de verschillende soorten zonwering en de verdere voordelen hiervan op het gebied van comfort, energiebesparing, veiligheid en uitstraling.

Welke voordelen heeft zonwering

Zonwering houdt je woning koel in de zomer, waardoor je minder airconditioning nodig hebt. De temperatuur in je woning kan tot wel 5 graden lager blijven met zonwering. Bovendien zorgt zonwering voor privacy en verduistering, waardoor je ongestoord kunt slapen of tv kunt kijken. Naast het koel houden van je woning in de zomer, kan sommige zonwering er ook voor zorgen dat je woning warmer blijft in de winter . Door zonwering te installeren op ramen die op het zuiden gericht zijn, kun je tot 10% op je energiekosten besparen. Zonwering zoals rolluiken kan je woning beschermen tegen inbraak. Rolluiken zijn gemaakt van stevig materiaal en zijn moeilijk te forceren. Moderne zonwering is er in diverse kleuren, designs en materialen. Zo kun je zonwering kiezen die perfect past bij de stijl van je woning.

Duurzaamheid

Tegenwoordig zijn er allerlei manieren om energie te besparen. Ook zonwering is een manier om dit te doen. Je kunt wel tot 12% besparen op het verwarmen en koelen van je woning. Doordat de zon buiten de deur wordt gehouden hoef je de airconditioning of de verwarming minder te gebruiken. Hierdoor stoot je minder CO2 uit.

Buitenzonwering

Op het gebied van zonwering is er van alles te krijgen. Je hebt zonwering voor binnen en voor buiten. Alle zonwering heeft een ding gemeen, ze houden de zon buiten de deur.

Screens

Allereerst kijken we naar screens. Deze bieden een optimaal zicht terwijl ze zonlicht weren. Screens filteren licht en warmte. Het doek reflecteert namelijk de zonnestralen waardoor de ramen niet opwarmen. Daarnaast kun je door de screens niet naar binnen kijken, maar wel naar buiten. Perfect voor ramen op de begane grond en verdiepingen. Windvast en stabiel, zelfs bij harde wind. Verkrijgbaar in diverse kleuren en transparanties. Optioneel zijn screens verkrijgbaar met zon- en windsensoren voor automatische bediening.

Knikarmschermen

Uitstekende zonwering voor terrassen en patio’s. Knikarmschermen zijn grote zonneschermen tot wel 7 meter breed. Ze creëren een fijne sfeer op je terras. Ze zijn optioneel te verkrijgen met zon- en windsensoren, ledverlichting en verwarming. Een knikarmscherm kan met de hand worden bediend of elektrisch met een schakelaar of een afstandsbediening. Veel van deze schermen werken tegenwoordig op zonne-energie.

Uitvalschermen

Als we het hebben over een uitvalscherm hebben we het eigenlijk over een standaard zonnescherm. Een uitvalscherm heeft aan de linker en rechterkant een arm en aan de bovenkant een cassette waar het doek in zit. Uitvalschermen zijn makkelijk te bedienen en zorgen dat je woning een stuk koeler blijft tijdens de zomermaanden. Ben je op zoek naar zonnescherm en ben je benieuwd wat de kosten zijn? Kijk dan eens op Zonwering-fabriek.nl

Rolluiken

Rolluiken zijn multifunctioneel. Ze houden zowel de zon buiten de deur en zorgen voor privacy. Daarnaast helpen ze om het echt donker te maken in een kamer. Naast zonwering bieden ze ook extra isolatie en veiligheid.

Zonwering voor binnnen

Ook van binnen kun je zonwering aanbrengen. Hieronder vind je de verschillende mogelijkheden.

Rolgordijnen

Rolgordijnen zijn een effectieve vorm van zonwering. Ze zijn verkrijgbaar in diverse kleuren, materialen en transparanties. Ze zijn verkrijgbaar met handmatige of elektrische bediening en verduisterende of lichtdoorlatende stof.

Jaloezieën

Jaloezieën zijn kantelbare lamellen en hierdoor een zeer effectieve en flexibele manier van zonwering. Ze zijn verkrijgbaar in diverse materialen zoals aluminium, hout en PVC. Je hebt horizontale of verticale lamellen. Bij horizontale lamellen kun je denken aan luxaflex. Ook hier is van alles mogelijk. Kies een stijl die het beste past bij de uitstraling van je huis.

Plisségordijnen

Deze vorm van zonwering heeft een moderne en strakke uitstraling. Je kunt ze bedienen met een koord, een ketting of elektrisch met een afstandsbediening. Ze zijn geschikt voor alle soorten ramen en op maat te verkrijgen.

Zonwering plaatsen

Veel vormen van zonwering en andere elektrische raamdecoratie kun je zelf plaatsen. Rolgordijnen of jaloezieën zijn bijvoorbeeld makkelijk zelf te plaatsen. Wil je een zonnescherm laten installeren dan kun je dat beter overlaten aan een professional. Het is zwaar en gevaarlijk werk en je moet goed weten wat je doet.