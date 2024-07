4 redenen om Google Ads in je online marketingstrategie toe te passen

Wil je graag aan jouw online marketingstrategie werken? Dan is hoog scoren in Google vast een belangrijk punt dat op jouw takenlijst staat. Het is in dat geval wel goed om te weten hoe je dat voor elkaar krijgt. Een hoge positie in Google zorgt namelijk voor verschillende voordelen, zoals meer zichtbaarheid en meer verkeer.

Een manier waarop je hoger in Google kan komen te staan, is door te gaan adverteren. Je kunt dit in Google doen met behulp van Google Ads. Vier redenen om Google Ads in jouw strategie te verwerken, zetten we hieronder voor je op een rij.

1. Jouw website valt op

Door Google Ads in te zetten valt jouw website op. Je behaalt namelijk gelijk de hoogste positie op een bepaald zoekwoord in Google. Als mensen zoeken op dit zoekwoord, sta jij gelijk bovenaan. Dit heeft een aantal voordelen: zo zorgt die bovenste positie voor meer zichtbaarheid, maar uiteindelijk ook voor meer bekendheid. Ook kan dit leiden tot meer clicks naar jouw pagina en meer verkeer.

2. Je ziet meteen resultaat

Het adverteren in de zoekmachine wordt ook wel SEA genoemd. Het grote voordeel van SEA is dat je meteen resultaat ziet. Je hoeft niet lang te wachten voordat je die eerste positie hebt behaald, want die heb je meteen. Ook kun je meteen zien wat voor effect dit heeft op jouw website.

3. Je kunt SEA combineren met SEO

Waar je met SEA met betaalde advertenties hoger in de zoekmachine wil scoren, gebeurt dat met SEO organisch. Er zijn verschillende manieren om SEO toe te passen om die hoge positie te kunnen halen, zoals het toepassen van linkbuilding, het schrijven van aantrekkelijke content en het creëren van een goedwerkende website. Waar je bij SEA meteen resultaat ziet, duurt dat bij SEO iets langer. Daarom is SEO ook vooral bedoeld voor de lange termijn. SEO en SEA vormen overigens wel een hele goede combinatie voor jouw online marketingstrategie. Zo zorg je voor een optimale groei van jouw website voor zowel de korte als lange termijn. Bovendien kun je ook de resultaten van SEA weer toepassen in SEO.

4. Je kunt het uitbesteden

SEA, SEO, Ads… het kan nogal ingewikkeld klinken. Daarom kun je Google Ads uitbesteden, zodat jij er zelf geen omkijken meer naar hebt. En dat terwijl je wel zelf kunt profiteren van de voordelen die het oplevert. Zo kan weCare Media jou helpen met het toepassen van Google Ads in jouw online marketingstrategie, waardoor jij kunt scoren op die eerste positie!