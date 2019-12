iPhone 11 Smart Battery Case bevat ingebouwde cameraknop

Apple heeft zonder al te veel aandacht de nieuwe batterijcases uitgebracht voor de iPhone 11 en de iPhone 11 Pro-reeks. De smart battery cases zijn qua functionaliteit vrijwel identiek aan hun voorganger, alleen bevatten een aantal wijzigen. Op de nieuwe case is er nu ook een aparte cameraknop aanwezig.

Nieuwe Battery Case voor iPhone 11

Met de knop is het mogelijk om de camera-app te openen, via een snelle druk is het mogelijk om een foto te nemen. Apple belooft dat de cases zorgen voor 50% meer batterijduur. Met de nieuwe case is draadloos opladen nog steeds mogelijk.

De Smart battery cases worden verkocht in de kleuren wit, roze en zwart en zijn vanaf vandaag te verkrijgen op de website van Apple voor een adviesprijs van 149 euro.