Rico Verhoeven vs Badr Hari 21 december 2019: Gratis livestream en hoe laat is de wedstrijd?

Het kickboksgevecht van het jaar is op 21 december 2019 live te volgen. Op zaterdag 21 december 2019 staan de kickboksers Rico Verhoeven en Badr Hari voor de tweede keer tegenover elkaar in de ring voor een titanengevecht. Het eerste gevecht vond plaats op 10 december 2016.

21 december 2019

De strijd tussen de twee is live te volgen bij Veronica via het basiskanaal van Veronica. De uitzending begint om 20:00. Het gevecht tussen Badr Hari en Rico Verhoeven is pas later op de avond.

Hoe laat start het gevecht?

De starttijd van Collision 2 – waar Badr en Rico onder vallen start om 20:00. Echter zijn er meer. De wedstrijd van Badr en Rico is pas tegen het einde van de avond, zo rond middernacht. Vanaf 20:00 starten eerst andere partijen waaronder;

– Vedergewicht: Zakaria Zouggary – Asa Ten Pow

– Lichtgewicht: Mohammed Jaraya – Massaro Glunder

– Halfzwaargewicht: Luis Tavares – Stéphane Susperregui

De gehele Glory Collision 2 is vanaf 20:00 live te zien op Veronica. et hoofdgevecht tussen Rico Verhoeven en Badr Hari zal tussen 22:00 en 23:30 uur te zien zijn.

Bekijken in buitenland of zonder Veronica, Gratis livestream?

Mocht je in het buitenland zitten maar het gevecht toch in hoge kwaliteit willen bekijken, dan is het een goed idee om een UFC Fight Pass aan te schaffen of een van de gratis livestreams te bekijken.